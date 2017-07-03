Дипломатические отношения между Республикой Корея и Россией были установлены в 1990 году. С тех пор прошло уже 27 лет, однако российско-корейское сотрудничество не может выйти за рамки импорта-экспорта между компаниями и «челночной» торговли.

Торговля и экономическое сотрудничество через развитие национальных проектов станут важным фактором для стабилизации ситуации на Корейском полуострове с точки зрения безопасности. Тем не менее, учитывая постоянные ядерные угрозы КНДР и санкции ООН и международного сообщества против КНДР, Южной Корее будет нелегко продолжить развитие межкорейских проектов. Пришло время выхода российско-корейских отношений на новый уровень.

Считаю, что в сложившихся условиях Россия и Корея продолжат разрабатывать совместные проекты, наращивая сотрудничество в области промышленности и технологий, расширяя экономические обмены, основанные на интеллектуальной собственности, вовлекая культуру и искусство в частный сектор. Во-первых, Россия обладает продвинутыми технологиями в базовой научной отрасли, в то время как у Кореи есть сравнительное преимущество в прикладных технологиях, поэтому можно использовать сильные стороны обеих стран для расширения совместной деятельности и увеличения экспорта на глобальный рынок. Во-вторых, в наше время на первый план выходит интеллектуальная собственность, тогда как земля, труд и капитал не имеют такого большого веса, как раньше. Более 80% активов компаний из списка Fortune 500 составляет не строительство и машиностроение, а интеллектуальная собственность: патенты, товарные знаки, коммерческие тайны. Таким образом, сотрудничество в области интеллектуальной собственности более привлекательно. В итоге это сотрудничество должно выйти за рамки обмена в сфере технологий и интеллектуальной собственности и быть направлено на усиление связей между людьми и компаниями.

Корни России глубоко уходят в культуру и искусство. Мы можем выйти на мировой рынок, представляя совместные российско-корейские музыкальные проекты. Сочетание культуры и экономики может создать возможности для успешного бизнеса. Например, российские и корейские певцы могут вместе выступить на благотворительном концерте для помощи российским сиротам, организованным фондом объединенной помощи Елизаветы Глинки и спонсируемым компаниями «Samsung» и «Газпром».

Я считаю целесообразным создать в России, в качестве частной инициативы, форум «Евразийская связь», занимающийся экономикой, искусством и спортом. Привлечение внимания правительств двух стран поможет данному форуму достичь значительных результатов. Ежегодный российско-корейский диалог, который был начат в 2010 году, носит формальный характер, поскольку главные действующие лица - политики, журналисты и ученые. Поэтому желательно создать неформальный постоянно действующий частный форум. Ядром четвертой индустриальной революции является креативность, а креативность - это лишь «соединение вещей», как говорили Леонардо да Винчи и Стив Джобс. На базе этого форума бизнесмены, художники и общественные активисты смогут собираться вместе для создания успешных проектов с помощью креативных связей.

Ким Хынги

Приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,

директор центра Льва Гумилева в Республике Корея