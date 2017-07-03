Правозащитница Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная за репост видео с издевательствами над ребенком в социальной сети, заявила о выдвижении на пост губернатора Свердловской области. На ее странице в социальной сети было опубликовано видео с трансляцией ее выдвижения от Интернациональной партии России.

Ранее предполагалось, что Чудновец пойдет на выборы от Народной партии России. По информации СМИ, правление Народной партии принимало решение о ее предварительной поддержке на выборах.

Напомним, Чудновец была осуждена на шесть месяцев колонии за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. Ее признали виновной в распространении детской порнографии. Приговор вызвал значительный общественный резонанс, и 6 марта Курганский областной суд отменил его.

После выхода на свободу Чудновец сообщила журналистам, что создает правозащитный проект, который будет помогать людям, рискующим оказаться в тюрьме по несправедливым обвинениям. Однако уже в мае заявила о приостановке работы проекта и намерении принять участие в губернаторских выборах.

Митинг Евгении Чудновец в центре Кургана «УралПолит.RU»

Выборы губернатора в Свердловской области назначены на 10 сентября. Между тем Евгения Чудновец стала уже десятым кандидатом на пост главы региона. Добавим, что свою кандидатуру на пост свердловского губернатора выдвинул и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман баллотируется от партии «Яблоко». В то же время по оценке политологов, отмечает радиостанция «Эхо Москвы», шансы пройти муниципальный фильтр есть только у шести из них.

Политический обозреватель Андрей Щербаков в беседе с «Полит.ру» размышляет о происходящем. События последнего времени, связанные с предстоящими выборами губернаторов, вызывают ощущение, что в президентской администрации отказались от принципа конкурентности, считает он.

«За минувшую неделю было много разрозненных сообщений, которые, в общем, складывались в окончательный пазл, касающийся губернаторских выборов. Кратко можно сделать следующие выводы.

Первый: новый внутриполитический блок администрации президента отказался от того, что они сами же называли «принципом конкурентности».

Существует ряд региональных кампаний, за исход которых люди, называемые администраторами, реально опасаются. И в этой связи были предприняты несколько действий, направленные на снижение конкуренции. Главное из них – это фактическое недопущение к выборам губернатора Свердловской области Евгения Ройзмана. Несмотря на то, что Ройзман выдвинулся от «Яблока», что было не очень ожидаемо, совершенно очевидно, что муниципальный фильтр ему не пройти, поскольку никакой команды сверху не поступит.

Более того, в эту же историю ложится выдвижение кандидатом в губернаторы Евгении Чудновец, известной гражданской активистки, которая по чудовищному обвинению просидела некоторое время в камере – и, в общем, вышла оттуда не совсем тем гражданским активистом, которого хотела бы видеть оппозиция. Поэтому в этом отношении Чудновец – очень удобная история. Она, с одной стороны, должна демонстрировать оппозиционность кандидату от партии власти; с другой стороны, вероятно, ее электоральный ресурс крайне ограничен, и она будет совершать действия, в той или степени направленные на окончательное торжество легитимности и закона.

Сами по себе эти действия и акты мало о чем говорят. Тем более что, в частности, за тот же период мы можем поставить в заслугу администраторам, например, историю с Бурятией, где выдвинутый Алексей Цыденов столкнулся с серьезными проблемами (он является выходцем не совсем той бурятской ветви, которая существует непосредственно в Бурятии, поэтому, несмотря на свою этническую принадлежность он воспринимался в первую очередь чужаком. Однако несколько хотя и запоздалых, но грамотных усилий привели к тому, что электоральная база оппозиции Цыденова была слученном размыта, «размазана», и его собственные позиции сегодня выглядят прядпочтительнее, чем их.

Тем не менее, возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить, отметим: выводы напрашиваются неутешительные. Неутешительность их связана с тем, что история повторяется. И добро бы повторялось она, что называется, «как трагедия, а потом – как фарс»! Нет, она повторяется как регулярное отправление. Вот, условно говоря, завтракали мы вчера яйцом с овсянкой – и сегодня нам предлагают яйцо с овсянкой.

Однако одно дело – когда это блюдо готовил «повар» по имени Вячеслав Викторович Володин, и совсем другое – когда точно такое же блюдо предлагается Сергеем Владиленовичем Кириенко. Первое ощущение, которое возникает в этой связи, – некоторая оторопь. Думаешь тогда: и что, они настолько ничего не умеют, что вынуждены взять старые рецепты и переписать их своим (предположим, ровным) почерком?

Вторая мысль, которая приходит в голову этой связи, это вопрос: а что, все настолько плохо, что мы не можем допустить никакой реальной конкуренции в избирательном процессе, чтобы показать хоть какое-то движение и развитие? Хотя понятно, что движение и вообще развитие – не самоцель, самоцель – некое поступательное развитие.

Третья мысль, которая возникает при разборе этой ситуации, еще менее утешительна. Она состоит в том, что неужели контроль и контакт с региональным элитами настолько утеряны, что единственная форма взаимодействия с ними – это спуск на парашюте своего кандидата, а потом – судорожные попытки выстраивания такой конфигурации, при которой этот кандидат будет отделен от сколько-нибудь серьезных возможных противников?

Дальше начинается область догадок, оценок и тому подобного, и нам бы не хотелось в эту область уходить. Однако то, что мы видим, показывает приблизительно ту же картину, которую мы с коллегой Василием Измайловым рисовали еще полгода назад. Не будучи людьми системными, а будучи людьми, живущими в круге представлений, так скажем, десятилетней давности, новые администраторы сталкиваются с абсолютно понятными, абсолютно предсказуемыми проблемами, но не знают, как их разрешить.

Жалко ли делается тех людей, которые, волею обстоятельств, возглавляют этот процесс? Это уже дело вкуса. Кто-то симпатизирует Сергию Владиленовичу Кириенко, так что кому-то жалко. А кто-то говорит: наконец-то все увидят, что методологи ничего не умеют! А есть и какие-то третьи люди, которые говорят: ну вот, сейчас эта команда уйдет – и тогда наступит наше время! И то, и другое, и третье свидетельствуют фактически об одном и том же: все те проблемы, которые есть во внутриполитическом блоке и вообще внутриполитическом развитии, мало того, что никуда не деваются, они еще и усугубляются! Причем усугубляются ничегонеделанием.

Журналисты, наблюдатели, аналитики очень любят кивать на некую «власть», этакую консолидированную, которая не хочет эти проблемы решать. Здесь же мы видим совершенно другую историю. Здесь мы видим достаточно серьезный карт-бланш, данный группе людей, которые считают себя как минимум неглупыми и как минимум искушенными. И даже обладают определенным опытом, хотя и архаичным. И как только эта группа встает перед необходимостью сделать что-то реальное, с просчитанными последствиями и моделируемой ситуаций (что как бы – в силу своего происхождения, бэкграунда – они делать должны), эта группа испуганно поджимает хвост и говорит: «А давайте ничего делать не будем, и пусть все идет как идет!»

Наверное, и это тоже называется руководством. Наверное, и это тоже может считаться внутренней политикой. Но что-то подсказывает мне, что не эти действия, не эти манипуляции и не этих людей хотелось бы видеть принимающими решение, важное для государства, в такое непростое для него время. А время у нас для государства, как известно, всегда непростое», – сказал Андрей Щербаков.