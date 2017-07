«Коммерсантъ» в статье «Перезагрузка оттока» пишет, что геополитика и корпоративные конфликты выводят инвестиции из России.

«"Сармат" придержат на стенде»: новая ракета нуждается в дополнительных испытаниях.

«Депутаты вызвали такси»: в Госдуму внесен законопроект о регулировании рынка онлайн-агрегаторов такси.

РБК: «Цифра должна быть суверенной». Президенту отправили доработанную программу развития.

О том, почему Россия вошла в пятерку крупнейших экономик со скрытым сектором, написано в статье «Россия в тени».

С какими проблемами связан переход на новую фискальную технику можно узнать в статье «Кассовый надрыв».

«Известия»: «Санкционные товары сменили прописку». По данным ФТС, больше половины всей плодово-овощной продукции из Африки оказывается европейского происхождения.

«Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое»: после введения финансовой ответственности за невыполнение госпрограммы регионы вернули в бюджет более полумиллиарда рублей.

В статье «Рождаемость в России начнет расти через 15 лет » демограф Анатолий Вишневский рассказывает о том, каким будет население страны к 2035 году.

«Газета.ru»: «Немцы не дали Чили второго шанса». Сборная Германии победила Чили и стала обладателем Кубка конфедераций.

О предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию можно узнать в статье «Москва и Пекин сверят часы».

Как живут люди с протезами конечностей описывается в статье «Теперь могу ходить с гордо поднятой юбкой».

The Economist: «Казахстан. На перепутье нового шелкового пути» (Kazakhstan: the crossroads of the new Silk Road). Крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, открыта к бизнесу, но не полностью к нему готова.

«Специальный отчет об Америке Дональда Трампа» (The power of groupthink: A special report on Donald Trump’s America). Тем наблюдателям, которые надеются, что президентство Дональда Трампа в США вернется в нормальное русло, придется ждать долго.

Bloomberg: «Хэммонд побуждает руководителей компаний инвестировать в то, чтобы Brexit сработал» (Hammond to Urge CEOs to Invest in Making Brexit Work). Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд собирается заставить британские компании пользоваться возможностями, которые открываются благодаря отделению Британии от ЕС.

«Alphabet заявил, что антимонопольный штраф ЕС сократит прибыль на $2,74 миллиарда» (Alphabet Says EU Antitrust Fine to Cut Profit by $2.74 Billion). Корпорация Alphabet, владеющая компанией Google, заявила, что из-за штрафа, выставленного Еврокомиссией, ее прибыль во втором квартале сократится примерно на $2,74 млрд.

The Wall Street Journal: «Европейским центробанкам предстоит столкнуться с новыми политическими ограничениями» (European Central Banks Face Added Political Constraints). Политические течения и противоречивые экономические сигналы мешают центробанкам ужесточать финансовую политику.

«Трамп продолжает критиковать СМИ» (Trump Keeps Up Criticism of Media). Президент США Дональд Трамп продолжил свою публичную конфронтацию со СМИ. В выходные он опубликовал у себя в Твиттере видео, где изображается, как он побивает журналиста CNN на ринге.