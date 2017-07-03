Сокращение количества рабочих мест, а также продолжение спада объема экспортных заказов на фоне замедления роста производства стало причиной самого низкого за последних 11 месяцев индекса PMI, 50,3 баллов. Считается, что именно этот показатель хорошо отражает общую конъюнктуру рынка в сфере обрабатывающих производств.

Резкого роста экономики, конечно, никто не обещал, но когда производство чувствует себя так себе, сотни миллионов долларов выводятся с фондового рынка, а рубль опять дешевеет, настрой складывается вполне однозначный.

Россия, к счастью или к сожалению, крайне зависима от внешних игроков и вряд ли можно будет с этим что-то сделать в ближайшее время. Может быть, научиться с этим жить?