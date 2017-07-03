Эксперт по энергетике Сергей Кондратьев: Будущее атомной энергетики, конечно же, связано с инновационными технологиями

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:



Думаю, что очень важно, что акцент делается не только на строительство замещающих мощностей (что, конечно, необходимо), но и на развитие новых проектов. И Костромская АЭС, и Нижегородская АЭС смогут повысить надежность энергоснабжения регионов Центральной России и могут потенциально снизить цены на РСВ. Учитывая, что от разработки проекта до окончания строительства и начала промышленной эксплуатации энергоблока на АЭС может проходить 9-10 лет, долгосрочное планирование для отрасли (в т. ч. и в рамках Генсхемы) - критически важно, т.к. позволяет формировать планы для машиностроительных, инжиниринговых компаний, проектных организаций.



Будущее атомной энергетики, конечно же, связано с инновационными технологиями. При этом, безусловно, надо понимать, что в условиях, когда энергоблок эксплуатируется 50-60 лет (а с учетом возможного продления эксплуатации - ещё дольше), структура отрасли будет оставаться сравнительно стабильной в ближайшие десятилетия. Реакторы, использующие эти технологии, вероятно, начнут вводиться в 2020-2030-х гг. и будут оказывать серьезное влияние на показатели атомной энергетики уже после 2030 г.



В последние годы Росатом много сделал для перехода к непрерывному внедрению инноваций, в результате, например, госкорпорация первой в мире ввела в эксплуатацию реактор поколения III+ на Нововоронежской АЭС. Пример и Росатома, и зарубежных компаний показывает, что крайне важно не просто разработать проект и построить 1-2 энергоблоков, но и запустить такие проекты в серию. И здесь свою роль должны сыграть государственное планирование и поддержка. В большинстве стран Западной Европы, в КНР и в Индии при строительстве новых энергоблоков, при внедрении новых технологий государство играет ключевую роль, обеспечивая компаниям предсказуемые и комфортные условия для работы. Российский рынок в этом плане - совсем не простой, у нас оптовые цены на электроэнергию в 1,5-2 раза ниже, чем в странах ЕС, а ставки по долгосрочным кредитам - существенно выше. В итоге эти два фактора играют роль своеобразных "ножниц", как минимум, сильно затрудняя строительство новых энергоблоков на АЭС. Поэтому сохранение государственной поддержки и формирования предсказуемых условий работы для отрасли критически важны для выполнения параметров Генсхемы.



Думаю, что энергоблоки средней мощности могут быть востребованы на рынке - как для энергосистем со слабыми межсистемными связями (как, например, в случае Кольской энергосистемы), так и в других регионах. В ближайшие годы сохранится тренд на разуплотнение графика (потребление со стороны населения и сферы услуг будет расти более быстрыми темпами), в этих условиях ввод энергоблоков небольшой мощности будет способствовать сбалансированному обеспечению спроса.



Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. В базовый вариант перечня атомных электростанций, планируемых к сооружению до 2035 годы, помимо уже строящихся замещающих энергоблоков на Ленинградской, Курской, Смоленской, Нововоронежской АЭС и ПАТЭС в Певеке, вошли энергоблок ВВЭР-600 на Кольской АЭС, БН-1200 на Белоярской АЭС, энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Центральной АЭС в Костромской области, на Нижегородской АЭС.