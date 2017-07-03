Сборная России по футболу заняла только третье место в группе А на домашнем Кубке конфедераций, уступив Португалии и Мексике. Результат стал поводом для шквала критики — как в адрес спортсменов, так и тренерского штаба национальной команды и лично Станислава Черчесова. «Что на Евро-2016, что на КК-2017 наши атаки выстраиваются через не самые изобретательные забросы мяча вперед. Вроде бы, логично винить в этом Черчесова, но его можно понять. Чтобы контролировать мяч как "Барселона", нужны игроки уровня "Барселоны". А еще нельзя этому обучить в сборной, которая изредка собирается на одну-две недели на сборах. Такой футбол ставится в клубах годами», — написал обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии на стадионе «Спартак» Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев удостоился отдельной критики. Так, олимпийский чемпион, 55-летний гандболист Павел Сукосян заявил, что готов сменить вратаря футбольной команды, если потребуется. «Очень хорошо игралось в футбол на воротах! Стоял уверенно, все-таки в этом футбольном гала-матче ворота были такие же по размеру, как в гандболе. Специфика одна и та же. В больших воротах в профессиональном футболе, думаю, тоже уверенно сыграл бы. Что там стоять-то? Отбивай и все. Я таких ошибок, как Игорь Акинфеев в сборной, не допустил бы на выходах. Голы сборная России по футболу пропускает на выходах вратаря из ворот. Родина прикажет — я готов заменить Акинфеева», — приводит его заявление «Р-Спорт».

Добрые слова футболисты услышали, пожалуй, только от вице-премьера и главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. «Я поблагодарил команду за выступление на турнире, мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше», — цитирует его агентство ТАСС.

Сам наставник команды Станислав Черчесов заявил, что по итогам КК-2017 определился с вектором работы. «Мы декларировали, что хотим побороться за кубок и выступить в финале. Но теперь точно знаем, над чем работать. Надо проанализировать все взвешенно, спокойно», — приводит его слова «Newsru.com».

Ранее РФС удалось договориться о том, что сборная России встретится с командой Бразилии в товарищеском матче перед ЧМ-2018. Игра состоится в одном из городов-хозяев мундиаля, пока, впрочем, неизвестно, в каком именно. «Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены», — сказал ТАСС вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Но не исключено, что Черчесову не придется вести на эту игру сборную России по футболу. Под занавес Кубка конфедераций с предложением возглавить национальную команду РФ неожиданно выступил легендарный Диего Марадона. В интервью телеканалу Russia Today он рассказал о том, что считает Путина феноменом после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, о светлом будущем Латинской Америки, а также о Лео Месси и его российских коллегах. «Я веду переговоры с командой "Аль-Фуджайра", но, посмотрев на российскую сборную, могу сказать, что любому захотелось бы стать ее тренером. Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалось, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», — сказал Марадона в эфире телеканала.

Диего Марадона во время визита в Россию Хоккейный клуб СКА

По данным собственного источника «Советского спорта», Черчесов все же останется в сборной, а Марадоне могут предложить войти в тренерский штаб под командованием нынешнего наставника команды. Словом, легендарный футболист может пополнить список мировых звезд кино и спорта, которые получили российские паспорта. Во время своего визита в Санкт-Петербург Марадона посетил тренировку хоккейного клуба СКА и даже сам вышел на лед в джерси сборной России, сообщает официальный «Твиттер» питерской команды.

Добавим, что третье место в Кубке конфедераций заняла сборная Португалии, обыгравшая Мексику со счетом 2:1, а в поединке за золото турнира сильнее оказалась национальная команда Германии, переигравшая чилийцев с минимальным счетом благодаря единственному голу Ларса Штиндля.