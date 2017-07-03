Министр связи Николай Никифоров назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности гендиректора «Почты России». Об этом он написал в своем твиттере. ​До этого момента Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора ФГУП «Почта России» по финансовым, правовым и административным вопросам.

Напомним, контракт Дмитрия Страшнова, который руководил «Почтой России» с апреля 2013 года, истек 1 июля. Министерство связи решило не продлевать с ним контракт, а пока поиски топ-менеджера продолжаются, исполнять обязанности руководителя будет Ольга Осина. По данным RNS, приказ о назначении Осиной был готов раньше, но министр не успел его подписать «в силу каких-то причин».

Что Дмитрия Страшнова ждет скорая отставка, было понятно и не слишком искушенному наблюдателю. В конце ноября 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. В декабре 2016 года разные информагентства со ссылками на свои источники сообщили о том, что в центральном офисе «Почты России» прошли обыски. По этим данным правоохранительные органы изъяли документы, связанные с выплатой бонусов Страшнову по итогам 2014 года. Но в самой «Почте России» утверждали, что информация об обысках не соответствует действительности. «В рамках рабочего взаимодействия сотрудниками "Почты России" были переданы документы правоохранительным органам по их запросу», — заявили в пресс-службе «Почты». Во ФГУПе вдобавок заявили, что выданные материалы никак не связаны с выплатами зарплаты и премий гендиректору.

Проблема в том, что по итогам 2014 года Страшнову было выплачено вознаграждение в размере 95,4 млн рублей, но в Генпрокуратуре подсчитали, что премия должна была составить 3,2 млн рублей. Проверка показала, что чистая прибыль «Почты России» в 2014 году образовалась за счет выделения 5,4 млрд из федерального бюджета, иначе убытки бы составили более 4 млрд. По мнению прокуратуры, выплата премии Страшнову в таких условиях причинила существенный вред предприятию.

При этом сам Страшнов в ноябре 2016 года назвал выплату ему почти 100-миллионного бонуса законной. «Считаю, ситуация перегрета. Во всех расчетах выплат министерство [связи и массовых коммуникаций] руководствовалось официальными документами. Они применимы не только к "Почте России", но и ко всем госкомпаниям. Тогда нужно менять эту систему», — сказал он.

В марте 2017 уголовное дело все-таки было возбуждено, правда, подозреваемой стала директор департамента организационного развития Министерства связи и коммуникаций Ирина Лаптева, в чью компетенцию входит формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций. Ее подозревают в превышении служебных полномочий. Следственный комитет посчитал, что Лаптева намеренно завысила вознаграждение Страшнову.

Если бы не скандал с премией, то работу Страшнову можно было бы признать достаточно эффективной. В стратегии развития «Почты России», которая была принята в 2014 году, в качестве одной из целей говорилось о том, что компания должна стать привлекательной для инвесторов и начать развиваться без привлечения госфинансирования.

Работа отделения связи "Почты России" Александр Авилов / АГН "Москва"

По данным «Почты России», государственное финансирование перестало поступать в 2015 году. С 2013 по 2016 год выручка «Почты России» выросла на 24%, до 165 млрд рублей, а чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд. Более того, за три года компания выплатила государству 913 млн рублей в качестве дивидендов.

Особенно это выглядит хорошо на фоне ситуации, которая была в 2013 году: предыдущего руководителя «Почты России» Александра Киселева отправили в отставку из-за почтового коллапса, весной того года в московских аэропортах и пунктах международного почтового обмена застряло около 500 т почты и даже было введено временное эмбарго на международные отправления.

Сейчас «Почта России» стоит на пороге приватизации: в феврале Дмитрий Медведев поручил уже в этом году принять закон, который позволит правительству преобразовать «Почту России» из ФГУПа в акционерное общество. Это позволит запустить процесс продажи акций предприятия частным инвесторам.

Кто теперь возглавит «Почту России» неизвестно — иначе бы не возникло необходимости во врио. В прессе называют имена топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова и замминистра экономики Станислава Воскресенского.