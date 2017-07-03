Речь о сирийской войне
7 и 8 июля в Германии будет проходить встреча лидеров стран, принадлежащих к группе 20 (G20). Ожидается, что на этом мероприятии впервые состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Англоязычные СМИ ждут этой встречи и старательно освещают релевантные предваряющие сюжеты. На этой встрече, согласно ожиданиям, речь должна пойти, в частности, о сирийской войне. Одна из наиболее обсуждаемых медийных тем в сюжете о Сирии – это тема использования (или неиспользования) сирийским правительством химического оружия.
На прошлой неделе Wall Street Journal писал, что американские вооруженные силы начали готовиться к удару в ответ на возможную химическую атаку со стороны сирийского правительства. Возможность атаки, в свою очередь, обосновывалась некими признаками того, что президент Сирии Башар Асад это замышляет. Подготовка началась с угроз, что в случае очередного использования зарина сирийское правительство «заплатит высокую цену». WSJ напоминает, что в апреле США уже нанесли удар по Сирии. Атака мотивировалась тем, что сирийское руководство якобы задействовало химическое оружие против своих граждан.
Politico тогда же писал, что такие публичные угрозы со стороны США в применении к Сирии необычны своей категоричностью. Такой формат подразумевает, во-первых, что разведданные, на которых они основываются,несомненно достоверны и, во-вторых, что США готовы к военному вмешательству. Категоричный тон содержит в себе сигнал, адресованный, с одной стороны, сирийскому правительству, а с другой стороны, его союзникам в лице России и Ирана.
Тогда же Politico написал, что эти угрозы, независимо от того, будут ли они претворены в жизнь, усилят отчужденность между Москвой и Вашингтоном. В частности, в предупреждении читается отсылка к продолжению полемики о том, задействовал ли Асад химическое оружие в апреле. Россия настаивает на том, что этого не было, а была провокация, направленная против Асада.
Позднее, уже в конце прошлой недели, появился отчет Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что найдены свидетельства в подтверждение того, что в ходе апрельской атаки применялось химическое оружие. В отчете ответственность ни на кого не возлагается – установлением виновных должна заниматься ООН. Но косвенно отчет содержит отчетливый намек на то, что виновато сирийское правительство, как пишет Guardian.
Источником распространения газа, согласно отчету, была воронка на дороге, образовавшаяся сброшенным с самолета снарядом. Версия о том, что атака производилась с сирийского военного самолета поддерживается и продвигается оппонентами правительства. Согласно сирийской и российской версии, причиной распространения газа было то, что самолет ударил по складу, где силы оппозиции держали газ.
Politico отмечает, что отчет Организации об апрельской атаке не был опубликован в открытом доступе, а известная информация о его содержании не дает достаточных оснований для суждений об ответственности. Тем не менее, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил в минувшую пятницу, что виновник очевиден, и это сирийское правительство.