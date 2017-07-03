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03 июля 2017, 19:32
G20 Сирия
Анна Сакоян

Речь о сирийской войне

Подготовка к саммиту G20
Подготовка к саммиту G20
YouTube.com

7 и 8 июля в Германии будет проходить встреча лидеров стран, принадлежащих к группе 20 (G20). Ожидается, что на этом мероприятии впервые состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Англоязычные СМИ ждут этой встречи и старательно освещают релевантные предваряющие сюжеты. На этой встрече, согласно ожиданиям, речь должна пойти, в частности, о сирийской войне. Одна из наиболее обсуждаемых медийных тем в сюжете о Сирии – это тема использования (или неиспользования) сирийским правительством химического оружия.

На прошлой неделе Wall Street Journal писал, что американские вооруженные силы начали готовиться к удару в ответ на возможную химическую атаку со стороны сирийского правительства. Возможность атаки, в свою очередь, обосновывалась некими признаками того, что президент Сирии Башар Асад это замышляет. Подготовка началась с угроз, что в случае очередного использования зарина сирийское правительство «заплатит высокую цену». WSJ напоминает, что в апреле США уже нанесли удар по Сирии. Атака мотивировалась тем, что сирийское руководство якобы задействовало химическое оружие против своих граждан.

 
Демонстрация в Дамаске / YouTube.com

Politico тогда же писал, что такие публичные угрозы со стороны США в применении к Сирии необычны своей категоричностью. Такой формат подразумевает, во-первых, что разведданные, на которых они основываются,несомненно достоверны и, во-вторых, что США готовы к военному вмешательству. Категоричный тон содержит в себе сигнал, адресованный, с одной стороны, сирийскому правительству, а с другой стороны, его союзникам в лице России и Ирана.

Тогда же Politico написал, что эти угрозы, независимо от того, будут ли они претворены в жизнь, усилят отчужденность между Москвой и Вашингтоном. В частности, в предупреждении читается отсылка к продолжению полемики о том, задействовал ли Асад химическое оружие в апреле. Россия настаивает на том, что этого не было, а была провокация, направленная против Асада.

Позднее, уже в конце прошлой недели, появился отчет Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что найдены свидетельства в подтверждение того, что в ходе апрельской атаки применялось химическое оружие. В отчете ответственность ни на кого не возлагается – установлением виновных должна заниматься ООН. Но косвенно отчет содержит отчетливый намек на то, что виновато сирийское правительство, как пишет Guardian.

 
Последствия взрыва в Идлибе / YouTube.com

Источником распространения газа, согласно отчету, была воронка на дороге, образовавшаяся сброшенным с самолета снарядом. Версия о том, что атака производилась с сирийского военного самолета поддерживается и продвигается оппонентами правительства. Согласно сирийской и российской версии, причиной распространения газа было то, что самолет ударил по складу, где силы оппозиции держали газ.

Politico отмечает, что отчет Организации об апрельской атаке не был опубликован в открытом доступе, а известная информация о его содержании не дает достаточных оснований для суждений об ответственности. Тем не менее, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил в минувшую пятницу, что виновник очевиден, и это сирийское правительство.

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