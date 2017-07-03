Лекция Кирилла Титаева о реформах. Видео

15 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступил социолог, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Тема его лекции — «Реформы и исследования: как надо готовить решения».



Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.



