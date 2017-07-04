Федеральная налоговая служба России получила право добиваться блокировки не только сайты интернет-казино и лотерей, но и анонимайзеров и сайтов VPN-сервисов, если с их помощью можно получить доступ к сайтам нелегальных в России интернет-казино и лотерей. Соответствующий совместный приказ Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом, как отмечало информационное агентство РБК, предоставление анонимайзером доступа к запрещенным порноресурсам или сайтам о наркотиках критерием для блокировки сервиса не является, следует из приказа. Этот документ был издан 18 мая 2017 года и утвержден в Минюсте 27 июня. Он определяет критерии оценки материалов сайтов для включения их в реестр запрещенных.

Информагентство при этом сообщало, что полномочия по блокировке предоставлены самой ФНС, и подчеркивало, что это было сделано еще до принятия с закона о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов. Этот закон в настоящее время находится в Госдуме; 23 июня он был принят в первом чтении.

Позже ФНС опровергла информацию о том, что она располагает правом самостоятельно блокировать какие бы то ни было ресурсы, но пояснила, что «обладает правом принимать по ним решения».

Ситуацию прокомментировал для «Полит.ру» руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.

«Наделять ФНС правом принимать решения по блокировке анонимайзеров неправомерно, так как закон, посвященный таким ресурсам, еще не принят. Однако приказ, который и дает налоговой такое право, будет действовать до его обжалования (если оно вообще будет), и, возможно, что к этому моменту закон уже будет одобрен. Нельзя исключать, что приказ издавался как раз с таким расчетом либо с точным знанием того, что вскоре он будет полностью соответствовать законодательству.

Девушка с игрушками / pixabay.com

То, что предоставление анонимайзером доступа к запрещенным порноресурсам или сайтам о наркотиках критерием для блокировки сервиса не является, вполне соответствует тому, что приказ является узконаправленным, а борьба с онлайн-казино является очень актуальной, так как работающих механизмов в этой сфере практически нет», – объяснил Давид Капианидзе.

Комментарий для «Полит.ру» также предоставил Артем Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода», сооснователь Центра защиты цифровых прав. По его оценке, документ, опубликованный на портале правовой информации, не является чем-то уникальным.

«Такие межведомственные приказы появляются время от времени – мы обратили на это внимание еще в 2013 году, когда был подготовлен сходный приказ Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Госнарконтроля (на тот момент еще существовавшего) о порядке взаимодействия в рамках вынесения решения по признании той или иной информации запрещенной. И тогда также отмечалось, что речь идет о блокировке не только непосредственно самих ресурсов, но и тех ресурсов, которые ведут на запрещенный контент – то есть указывают ссылку, имеют общий IP-адрес или домен.

Под такую формулировку фактически попадала и возможная блокировка веб-анонимайзеров, которые дают возможность с помощью вставления ссылки попасть на запрещенный интернет-ресурс. Тот приказ какого-то особого правоприменения не нашел, но надо отметить, что с тех пор началась активность региональных прокуроров, которые стали через суды признавать запрещенными веб-анонимайзеры, прокси-сайты и так далее. Это происходит здесь и сейчас – около ста ресурсов проксирования и анонимазинга уже внесены в реестр запрещенных сайтов.

И, конечно, странно видеть, что теперь госорганы хотят еще расширить эту практику – почему-то передать Федеральной налоговой службе возможность блокировки, когда и сам закон об анонимайзерах еще не принят, да и судебная практика вызывает множество вопросов. В общем, это сомнительный шаг, который, на мой взгляд, является противозаконным действием. Ведь на текущий момент ни одним законом функционирование анонимайзеров не запрещено, что бы они там ни предоставляли.

Конечно, еще неизвестно, точно ли будут блокировать – как я уже сказал, такие приказы уже появлялись, но активной практики именно со стороны госведомств тогда не пошло. Пошла практика с судебной стороны. Может быть, и сейчас это такой формальный пункт – или же в ведомствах просто забегают вперед, предчувствуя скорое принятие закона. Ну, и у нас ведь зачастую что-то происходит де-факто, а потом оно воплощается в закон.

Пиратские флаги на корабле / pixabay.com

Вот Роскомнадзор, например, уже не первый год вносит в реестр сайтов с запрещенной информацией «зеркала» пиратских сайтов, причем даже те, которые не являются прямыми «зеркалами» сайтов, отмеченных в решении Мосгорсуда. Просто Росконадзор, как бы «обрабатывая» решения Мосгорсуда, который один и имеет право принимать решения по пиратскому контенту, вносит в реестр сотни и даже уже тысячи ресурсов, которые в решениях Мосгорсуда не значатся. Вносит их в реестр, мотивируя свое решение тем, что эти ресурсы распространяют сходный пиратский контент. Это на текущий момент является стандартной практикой Роскомнадзора – и пока практикой незаконной. Сам закон об это вступит в силу с 1 октября – а Роскомнадзор делает это уже минимум года два.

Кстати, когда внимание сотрудников Роскомнадзора обращали на этот факт, они говорили лишь: «Если вы считаете наши действия незаконными, обращайтесь в суд». И продолжали делать то же, что и делали.

Ну, посмотрим теперь, что будет делать Федеральная налоговая служба. Это ведомство на деле является одним из ведущих в вопросах ограничения доступа к информации – ему эти права передали осенью 2015 года, если не ошибаюсь. И оно сразу же активно вписалось в, так скажем, интернет-цензуру, переплюнуло все остальные ведомства, в том числе Роскомнадзор, в количестве запрещаемых ресурсов и стала лидером в этом отношении. Так что не исключено, что ФНС начнет активно применять эту практику. Ну, или не успеет начать, как уже будет принят закон – он ведь с большой долей вероятности может быть принят еще в рамках весенней сессии Госдумы», – сказал Артем Козлюк.