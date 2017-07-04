СМИ продолжают обсуждать конфликт между европейскими антимонопольными службами и компанией Google, которой они во вторник выставили рекордно большой штраф. Сейчас внимание комментаторов сместилось с фактической ситуации к обобщениям. Американские издания упрекают ЕС в том, что он больше заботится об интересах своих производителей, чем о благе пользователей.

Google, пишет Wall Street Journal, годами использовал свою мощную поисковую систему, чтобы продвигать свои новые сервисы, в том числе картографические и новостные. С одной стороны, это вписывалось в его сферу компетенций – помогать пользователям находить и выбирать наиболее релевантную для них информацию. С другой стороны, такая экспансия теперь поставила Google под удар.

Удар состоит в решении Еврокомиссии, которая может поставить границы деятельности компании, на протяжении двух десятилетий не знавшей практически никаких ограничений. Google со своей стороны, конечно, сопротивляется. Он считает несправедливым, что антимонополисты атаковали именно его, игнорируя при этом другие аналогичные компании вроде Amazon.

Здесь, объясняет WSJ возникает дилемма. Европейские антимонополисты, в конечном счете, выступают против дальнейшего усовершенствования поисковых возможностей Google, потому что часть этих возможностей пересекается со сферой деятельности его конкурентов. Иными словами, Google может лишиться возможности предлагать пользователям то, что, по его мнению, им подходит лучше всего.

Идея. Композиция из лампы и доски / pixabay.com

Суть конфликта в том, что ЕС считает приоритетом сохранение рыночной конкуренции, а не предпочтение пользователей, которые сервисы Google нравятся. WSJ приводит мнение экспертов, которые сетуют на бескомпромиссную позицию ЕС. В США интересы пользователей ставятся выше рыночной конкуренции. Если монополизация происходит в интересах потребителей, конкуренцией можно пренебречь. Эти два разных подхода лежат в основе разногласий между американскими и европейскими антимонополистами. Характерно, что многие американские конкуренты Google (в их числе корпорация News Corp, которой принадлежит сам WSJ) сосредоточились на лоббировании кампании против Google именно в ЕС.

Bloomberg пишет, что проблема вообще не в Google, а в антимонопольных службах в ЕС и США, точнее в конфликте между ними, который даже выходит за пределы антимонопольной проблематики. Автор описывает свой опыт общения с сервисом Google, который позволил ему заказать авиабилеты, не сходя со страницы с результатами запроса, и также напомнил о гостинице, в которой автор ранее останавливался. Автор подчеркнул, что в этой ситуации его мало беспокоило отсутствие приватности, зато радовали скорость и удобство.

Неудивительно, что конкуренты с менее удобными сервисами жалуются на Google за то, что он их обгоняет. И со стороны Google гораздо осмотрительнее предлагать в своем поисковике именно свои сервисы, потому что в них он в наибольшей степени уверен. Но для конкурентов вроде сервиса Expedia, который автору не нравится, Google – это просто агрессивный монополист. На самом деле Expedia жаловалась на него не только в ЕС, но и в США. Но американская комиссия постановила, что даже если некоторые поисковые методы Google и вредят отдельным конкурентам, это компенсируется тем, насколько Google усовершенствовал свой продукт на благо пользователям.

Туристы в Европе / pixabay.com

Европейские антимонополисты заботятся, прежде всего, о своих производителях, которые подверглись угрозе со стороны производителя внешнего. В перспективе ЕС может также обратиться и против других монополистов, которые приветствуются в США, - в том числе мишенью может стать Amazon. К «Амазону» уже были претензии в связи с тем, как он контрактуется с издательствами, но он сам быстро согласился на изменение своих конкурентных стратегий.

Таким образом, конфликт европейских антимонопольных служб с Google, считает автор, - это симптом конфликта между европейскими и американскими антимонопольными службами. Это, в свою очередь, переводит ситуацию в сферу геополитического противостояния между странами. Ранее аналогичный конфликт имел место в связи со слияниями компаний, но потом он мирно разрешился. Сейчас перед этими службами возникла новая задача – согласовать противоречия между тем, что законно в США и противозаконно в ЕС.