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4 июля 2017, вторник, 15:00
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04 июля 2017, 08:38
Bitcoin G20 Африка Владислав Сурков Китай Минприроды Москва Сергей Кириенко Центробанк Чечня экономика Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 4 июля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Зеленая энергетика выветривается» пишет, что поддержку использования возобновляемых источников энергии предлагают переложить на бюджет.

«Хрущевки потеряли две недели»: закон о реновации вступил в силу раньше ожидаемого.

«Биткоины утекают в доллары»: держатели криптовалютных счетов воспользовались курсом.

РБК в статье «Окно для отношений» описывает как готовится встреча лидеров крупнейших экономик мира.

«Спекулянты отвернулись от рубля»: хедж-фонды перешли на игру против российской валюты впервые за полтора года.

«Чечня не дождалась туристов»: особая экономическая зона в ЧР оказалась самой неэффективной в России.

«Известия» публикует интервью с первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым. В заголовок вынесена его де цитата: «Тариф ОСАГО в перспективе будет свободным».

«Волгу очистят за три года»: Минприроды объявило о старте проекта по сохранению главной реки России.

«Должникам приоткроют "железный занавес"»: Госдума в три раза увеличит «порог» задолженности для запрета на выезд за границу.

«Газета.ru» в статье «Макрон один» пишет, что новый французский президент возносится над политической системой.

«"Сурковские" подключаются к выборам»: Кириенко привлекает к предвыборной работе консультанта Суркова.

«Болгария не отпускает россиян»: туристы не могут вылететь из аэропорта Бургаса.

The Economist: «Преступность и отчаяние в Балтиморе» (Crime and despair in Baltimore). Уровень безопасности в США в целом растет, но это не относится к крупнейшему городу штата Мэриленд.

«Почему правосудие в Африке медлительно и несправедливо» (Justice delayed and denied: Why justice in Africa is slow and unfair). В материале обсуждаются проблемы становления правопорядка.

Bloomberg: «Поколение бэби-бума будет жить долго, но, вероятно, на припеваючи» (Baby Boomers Will Live Long But Might Not Prosper). Люди боятся геополитических рисков, рисков, связанных с процентными ставками и потерей денег, и многого другого.

«"Чистый уголь" навсегда останется фантазией» ('Clean Coal' Will Always Be a Fantasy). Этот тезис в материале подтверждается тем, что одна бизнес-инициатива по обезвреживанию углеродных выбросов прекращает существование.

The Wall Street Journal: «Трамп и Путин встретятся в широком контексте российского озорства» (Trump, Putin to Meet Amid Broader Russian Mischief). Когда президенты России и США встретятся на этой неделе, многие будут следить за тем, как там проявится тема предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Но еще интереснее, как вся эта история вписывается в более широкий контекст.

«Как iPhone построил город в Китае» (How the iPhone Built a City in China). Речь идет о китайских городах, где американские производители нанимали рабочую силу для сборки своих продуктов, что помогло Китаю интегрироваться в международную производственную цепочку в сфере электроники.

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