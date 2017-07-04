СМИ обсуждают новости об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее. Авторы, с одной стороны, пытаются оценить степень угрозы для США, а с другой стороны, трактуют эту историю относительно имеющегося контекста. Источником новостей послужили северокорейские заявления, которые еще нуждаются в проверке. Однако многие комментаторы исходят из того, что заявления недалеки от истины.

Северная Корея, пишет Financial Times, сделала очередной рискованный шаг на пути к усилению конфронтации с США. Заявление об успешном испытательном запуске первой межконтинентальной баллистической ракеты звучит реалистично. КНДР, отмечается в материале, систематически преувеличивает свои военные возможности, однако именно в нынешнем случае эксперты отмечают правдоподобие. Такой снаряд, по их оценкам, может достичь Аляски. Примечательно, что запуск произошел прямо в день независимости в США, и это дополнительный отягчающий фактор.

Митинг по случаю Дня борьбы с американским империализмом Rodong Sinmun

Незадолго до этого запуска президент США Дональд Трамп пытался убедить Китай усилить давление на Северную Корею, чтобы она оставила свои ядерные амбиции. Президентская администрация, отмечает Wall Street Journal, начала терять терпение, и это выражается в том, что она на прошлой неделе ввела санкции против некоторых китайских финансовых институтов за то, что Китай помогает КНДР. То, что Китай не торопится выполнять пожелания США, может говорить об ошибочной трактовке нынешнего американского правительства как совершенно типичного.

В другом материале WSJ пишет, что о планах по испытанию межконтинентальной ракеты лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже говорил некоторое время назад в этом году. Трамп тогда отреагировал сообщением в Твиттере, что «этого не будет». Разработки КНДР по ядерной программе активизировались с приходом Ким Чен Ына к власти в 2011 г. К настоящему моменту северокорейские ракеты значительно усовершенствованы: они способны преодолевать большие расстояния, и на их запуск требуется меньше времени. Из-за этого становится труднее выявлять и предотвращать запуски.

США начали подумывать о военных операциях против КНДР еще в начале 1990-х гг. Но каждый раз эта идея забраковывалась как слишком рискованная. Один из главных рисков – это то, что в непосредственной близости к КНДР находится Южная Корея, по которой, несомненно, придется сильный удар в случае военного конфликта. Такой поворот событий считается нежелательным, потому что, во-первых, Южная Корея – союзница США, а во-вторых, там находятся более 28 тысяч американских военных.

Группа кораблей ВМФ США в Японском море. Июнь 2017 U.S. Pacific Fleet

Но теперь ситуация меняется в том смысле, что угроза со стороны КНДР в адрес США становится более актуальной. Это значит, что сценарий взаимодействия, по всей видимости, изменится. Теперь, по итогам испытания, КНДР объявила себя ядерной державой, у которой есть что противопоставить американской ядерной угрозе.

CNN пишет, ссылаясь на экспертов, что КНДР по итогам запуска представляет собой серьезную ядерную угрозу США и ставит США в неудобную для переговоров позицию. Теперь США могут разве что стремиться к тому, чтобы смягчить и ограничить угрозу, но полностью ее уничтожить они уже не могут. Наблюдатели сейчас будут ждать новых испытаний по итогам разработки миниатюрных боеголовок, которые могли бы поместиться в ракете.