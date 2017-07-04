Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение относительного того, что Министерство иностранных дел отказалось проводить выплаты в бюджет Совета Европы в 2017 году. По ее словам, российский МИД принял «абсолютно верное» решение, когда решил приостановить финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегаты от России, напомним, сейчас ограничены в праве голосования в ПАСЕ.

«Нет свободной площадки для дискуссий, русофобское лобби уже пытается управлять целым ПАСЕ, чему свидетельство попытки освободить от своей должности председателя ПАСЕ господина [Педро] Аграмунта», — считает Матвиенко. Решение России прекратить выплаты в ПАСЕ — сигнал руководству организации, что «ситуация продолжает деградировать», уверена она.

Также спикер верхней палаты парламента заявила, что представители национальных делегаций в ПАСЕ «преследуются» за то, что «имеют другую точку зрения», при этом руководство Совета Европы понимает, что это «ненормальная ситуация». «Дело не в полномочиях России. Дело в том, что не имеет права никто в ПАСЕ ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций», — сказа Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации / flickr.com

Напомним, в конце минувшей недели российский МИД уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении Москвы приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. В заявлении МИДа обращалось внимание, что Россия, несмотря ни на что, продолжает работу в Совете Европы, в том числе выполняет обязательства по конвенциям, в которых принимает участие.

Ранее, 6 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Россия не будет перечислять в бюджет СЕ треть взноса, который предназначен для финансирования Парламентской ассамблеи. По словам Володина, решение было принято в связи с тем, что данное перечисление было заблокировано российской стороной. Он пояснил тогда, что финансирование «идет по этапам» и «треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все».

О том, что Россия может сократить финансирование Совета Европы, говорил еще Сергей Нарышкин когда занимал пост спикера Государственной Думы

Россия — один из крупнейших доноров Совета Европы. По данным МИД России, в 2016 году российский взнос в бюджет Совета Европы составил 30,1 млн евро, столько же заплатили Франция, Германия, Италия, Великобритания и Турция. По данным МИДа, примерно треть от всего российского взноса, порядка 11 млн евро, предназначена на финансирование Парламентской ассамблеи. Также из этих денег финансируются, например Европейский суд по правам человека, а также многочисленные программы по поддержанию демократии, верховенства права и т. д.

Севастополь, Крым / pixabay.com

Россия лишилась права голоса в ПАСЕ после того, как к стране был присоединен Крымский полуостров. Сначала, в 2014 году, Парламентская ассамблея приняла резолюцию, в которой осуждались действия Москвы, присоединение Крыма объявлялось «аннексией» полуострова. В январе 2015 года ПАСЕ лишила Россию права голоса в организации. В ответ Москва приостановила свою деятельность в структуре.

В июне Европейская народная партия, одна из пяти политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы, попыталась выразить вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту за то, что он в марте 2017 года посетил Сирию вместе в депутатами российской Госдумы. Во время своей поездки Аграмунт побывал на российской авиабазе Хмеймим и встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.