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04 июля 2017, 13:19
Минэкономразвития Россия экономика экономический кризис
Наталья Зубаревич

Производительность труда и мизинец левой ноги

Визит Владимира Путина на производство в ходе рабочей поездки
Визит Владимира Путина на производство в ходе рабочей поездки
kremlin.ru

Проект повышения производительности труда в России к 2020 году на 2,9% подготовило Министерство экономического развития. На реализацию проекта, по оценке ведомства, потребуется не менее 29 миллиардов рублей бюджетных средств.

Проект предполагается воплощать поэтапно: в 2017 году вовлечь в программу МЭР пять регионов, в 2018 и 2019 – по десять, затем подключить и другие регионы, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на презентацию, подготовленную министерством; ее подлинность была подтверждена источниками издания в ведомстве. Сама его идея коррелирует с задачей, которую президент России Владимир Путин дал правительству в 2012 году: к 2018 году повысить производительность труда в полтора раза.

Действительно, многие эксперты отмечали, что производительность труда – один из немногих ресурсов, которые еще можно использовать для улучшения ситуации в экономике. Подготовленная МЭР программа повышения производительности труда предполагает, что в каждом регионе будут отобраны компании, для которых наймут консультантов по повышению производительности труда, – из числа представителей «большой четверки» аудиторов, то есть компаний Deloitte, Pwc, Ernst&Young, KPMG. Их услуги будут оплачиваться из бюджета.

Что касается компаний-участниц программы, то речь идет о «средних», с выручкой до 30 миллиардов рублей и солидным потенциалом повышения эффективности. Сокращенные в результате деятельности консультантов и оптимизации численности работников сотрудники этих компаний также не будут забыты: предусматривается, что предприятиям, нанимающим таких сотрудников, будут предоставлять налоговые преференции. Именно на решение проблемы безработицы и связанных с нею проблем, по оценке МЭР, и должна пойти большая часть суммы, которую в ведомстве посчитали необходимой для реализации программы.

 
Завод ЖБИ
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, реализация программы не вызовет «всплеска безработицы». «Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места», – приводит газета его слова.

Прокомментировать для «Полит.ру» предложения МЭР согласилась Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии РФ географического факультета МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, доктор географических наук. По ее мнению, решение, лежит вне обозначенной МЭР плоскости, так как решение, предложенное ведомством – очень частное, не затрагивающее главной проблемы.

«В России очень неэффективная занятость. Во-первых, предприятия уже десятки лет сокращают численность занятых – это тренд, который не исчезал ни в периоды роста, ни в периоды кризиса. Количество занятых на крупных и средних предприятиях за постсоветский период сократилось в два раза. Поэтому я бы сказала, что процесс оптимизации и так идет. Ускорять его немножко рискованно, потому что в кризисных условиях, когда существует проблема сбыта, когда есть риски на рынке, у предприятий есть очень удобный способ снижения издержек – так называемая «неполная занятость».

То есть люди работают неполную рабочую неделю, уходят в административные отпуска – это все разрешено Трудовым кодексом РФ. И бизнесу это гораздо удобнее: когда спрос есть, люди работают полное время, когда спрос сжался – работают таким вот образом. Так что я не очень понимаю, как резко повышать производительность труда в условиях очень ограниченного спроса. Ну, сделаете вы больше продукции. А продать ее вы сможете? Это первое.

Второе. Как, интересно, будут договариваться с губернаторами о дальнейшей оптимизации, если у них есть отчетность по уровню безработицы? Они об этом отчитываются в администрации президента. Кроме того, за всеми увольнениями стоит прокуратура – Минэкономразвития уже с прокуратурой договорился или будет по ходу дела? И найти работу на других предприятиях – довольно сложная история. Потому что экономика – в частности, промышленное потребление – не растет. Поэтому, если говорить очень коротко, это благое дело – пытаться отремонтировать в пяти дырках полностью перештопанную поверхность. Вот пяти дырках отремонтировать не получится – проблема гораздо шире.

 
Безработные в центре занятости
myluga.com

Производительность труда, в общем-то связана с тем, что увольнять, с точки зрения предприятий, опасно: придет прокуратура. Проще переводить людей на неполную занятость, если спроса нет. И попытки, что называется, навести красоту в отдельных местах будут все время спотыкаться об общие институциональные условия, существующие в Российской Федерации. Совсем коротко: нельзя отмыть мизинец правой ноги, когда все тело грязное.

То есть это будет попытка деятельности, попытка отработки новых инструментов. Ну, пусть пытаются, пусть найдут эти пять регионов, пусть пробуют. У нас таких попыток уже было – вагон и маленькая тележка. Но я никогда не говорю, что не надо пробовать: пожалуйста, попробуйте. И убедитесь еще раз, что проблема не в этом.

Можно ли сделать что-либо для разрешения основной проблемы? Можно. Можно окоротить силовиков, перестать столько тратить на оборону и больше денег вкладывать в население. Можно сделать право собственности гораздо более жестким по сравнению с тем, что есть. И тогда, при осуществлении этих условий, рынок начинает работать – возникает платежеспособный спрос. И надо перестать ссориться со всем миром – чтобы легче было продавать свою продукцию. Все это очень простые вещи.

Кризис ведь связан с тем, что нет спроса. Конечно, можно повышать производительность, но продавать-то продукцию кому будем? Так что мера, предложенная МЭР, – очень частная. Повторю: это мы моем мизинец правой ноги. Ну, или левой – как вам больше нравится», – сказала Наталья Зубаревич.

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