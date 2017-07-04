Топ новостей 4 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стали известны подробности предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, Северная Корея объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты, а лидеры России и Китая предложили вариант решения проблемы с КНДР.

Неформальная встреча лидеров G20 / Bundeskanzleramt /Berlin

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге 7 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящей встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа: «Планируется как полноценная "сидячая" встреча».

Ким Чен Ын вместе с военнослужащими / YouTube.com

Государственное телевидение КНДР сообщило, что 4 июля страна испытала первую в своей истории межконтинентальную баллистическую ракету. Отмечается, что ракета может поразить цель «в любой точке мира». Высота ее полета превысила 2,8 км.

В Минобороны России заявили, что запущенная КНДР 4 июля ракета была средней дальности, а не межконтинентальная, как утверждает Пхеньян. «Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», – говорится в сообщение российского ведомства.

Россия согласна с предложением китайского лидера Си Цзиньпиня по решению проблемы северокорейских ракетных испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин. После встречи с Си Цзиньпинем Путин рассказал, что китайский коллега предложил, что КНДР должна объявить мораторий на ракетные и ядерные испытания, а США и Южная Корея, в свою очередь, прекратить совместные военные учения вблизи ее границ.

Окей, без дураков.

Путин сегодня наградил Си Цзиньпина орденом, потому что у США день рождения.



Назло дяде Сэму отморожу уши. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 4 июля 2017 г.

Роман Путин /twitter @RPutin

Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, предложил ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых людей. В письме фонда предлагается давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили учиться в госвузах, либо учатся заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки, однако наряду с этим фонд предлагает ограничить выезд за границу для тех, кто воспользуется этим правом.

Ханс-Георг Маасен / Tagesspiegel

Глава контрразведки Германии Ганс-Георг Маасен заявил, что не имеется надежных доказательств «вмешательства» России в предстоящие в ФРГ в сентябре 2017 года парламентские выборы.

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), который является одним из инициаторов законопроекта об отсрочке вступления в силу пакета антитеррористических законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова допустил, что так называемый «пакет Яровой» может быть со временем значительно скорректирован, а то и вовсе не вступить в силу.

Библия и айфон / pixabay.com

Публичное чтение Библии в кафе должно быть согласовано с властями, чтобы обеспечить безопасность участников проповеди и посетителей заведения. Такой ответ дал уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин на вопросы суда.

А чтение Корана, видимо, будет приравниваться к теракту pic.twitter.com/zCsiMFlgQa — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 4 июля 2017 г.

Власти приравняли чтение Библии в кафе к митингу. Теперь такое мероприятие надо согласовывать с мэриейhttps://t.co/HokcEwbTJs pic.twitter.com/fOGMeHnnV4 — Лентач (@oldLentach) 4 июля 2017 г.

Американского режиссера Оливера Стоуна, автора фильма «Интервью с Путиным», обвинили в нарушении авторских прав. Видеооператор из Уфы Владимир Жилко заявил, что Стоун использовал в фильме сделанные Жилко кадры.