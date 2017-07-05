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05 июля 2017, 11:50
Бурятия выборы губернаторов Ярославская область
Симон Жаворонков

«Законодательное безобразие», или Буряты против фильтра

Пикет за честные выборы.Улан-Удэ, 24 июня 2017
Пикет за честные выборы.Улан-Удэ, 24 июня 2017
Пресс-служба БРО КПРФ

Бурятия — один из самых непростых регионов в этом политическом сезоне. Новый врио главы республики, 41-летний Алексей Цыденов, который был назначен на свой пост в феврале, пока имеет хорошие шансы проиграть на сентябрьских выборах.

Самый сильный соперник Цыденова — кандидат от Коммунистической партии Вячеслав Мархаев, он сейчас занимает пост сенатора от соседней, Иркутской области. Сейчас он занимается преодолением «муниципального фильтра» и, судя по росту напряженности, может этого не сделать.

На одном из заседаний Совета Федерации Мархаев назвал «муниципальный фильтр» «законодательным безобразием». «Напоминаю о пресловутом "муниципальном фильтре" на губернаторских выборах, который превратился в банальный фарс и предмет спекуляций. Что это за губернаторские выборы, на которых одна партия позволяет другой партии выдвинуть кандидата?» — возмутился парламентарий.

 
Вячеслав Мархаев
council.gov.ru

Дело в том, что для преодоления «муниципального фильтра» кандидату необходимо собрать определенное количество подписей местных депутатов, причем так, чтобы они представляли большую часть районов региона. Иногда даже парламентские партии не могут набрать нужного числа голосов. Существует практика «помощи» оппозиционным кандидатам от «Единой России», но тогда оппозиционные кандидаты уже оказываются отчасти в подчиненном положении.

По информации штаба Мархаева, на которую ссылается издание Znak.com, власти давят на муниципальных депутатов, чтобы сенатор-коммунист не мог собрать нужное количество подписей.

На этом фоне появилась информация о том, что западные буряты в середине июля собираются провести Всебурятский съезд, на котором потребуют защитить права граждан на свободные выборы. Таким образом начнется «кампанию общественного давления против административного ресурса».

 
Всебурятский съезд. 2003 год
as.baikal.tv

На Всебурятской съезде в июле планируется заявить, что власти в регионе игнорируют запрос бурятского народа на свободные выборы. По информации источников Znak.com, съезд инициирован частью местных элит, которые хотят выдвижения Мархаева.

«Сейчас инициаторы съезда обзванивают статусных западных бурят, приглашают их на съезд. Планируется скандал федерального уровня. Штаб Цыденова проводит консультации с администрацией президента», — поясняет собеседник издания, добавляя, что исторически элита региона в основном как раз представлена выходцами из западных бурят, многие из которых исповедуют православие.

Мархаев сказал Znak.com, что слышал о намерении бурятских общественных организаций провести съезд и пообщаться друг с другом на тему ситуации в республике, однако сам не имеет к инициативе отношения.

«Это инициатива общественности, это мнение людей, я к организации съезда не имею отношения и не считаю себя вправе эту инициативу комментировать», — сказал Мархаев.

 
Сергей Балабаев (справа) подает документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Ярославской области
ПАРНАС

Другой пример «работы с оппозицией» показывает Ярославская область. Там член «Парнаса» Сергей Балабаев подал документы для регистрации в качестве кандидата на губернаторских выборах, он собрал 64 подписи муниципальных депутатов, в то время как для выдвижения нужно 62 голоса. Правда, у «Парнаса» в регионе нет ни одного муниципального депутата — выдвинуться Балабаеву помогла как раз «Единая Россия».

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