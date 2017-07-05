Основной проблемой России является даже не низкая рождаемость, а высокая смертность, считают демографы. Они подчеркивают, что за полвека смертность среди старших групп населения почти не менялась.

Такое мнение, в частности, высказал в интервью газете «Известия» доктор экономических наук, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. «С середины 1960-х годов смертность детей до пяти лет снизилась на 70%, смертность же мужчин в возрасте 60–64 года не изменилась, а женщин в этом возрасте сократилась всего на 10%. А во Франции и для мужчин, и для женщин сокращение за то же время – более чем на 65%», – приводит издание его слова.

Как подчеркнул Вишневский, в России рост продолжительности жизни достигается за счет детей. Он добавил, что в развитых странах снижение смертности среди старших возрастных групп сопровождается улучшением здоровья людей, поэтому «демографическое старение не соответствует физическому старению, которое, в каком-то смысле, отодвигается».

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, ситуация со смертностью пожилого населения в России действительно остается острой.

«Вопрос об улучшении демографической ситуации в России неоднократно поднимался специалистами – в частности, у нас в Академии защищалась очень интересная работа Татьяны Семеновны Мостаховой из Якутии, одного из известных российских демографов. В этой работе она приводила очень убедительные доводы в отношении перспектив демографического развития страны именно за счет старших возрастных групп.

Пенсионерка фотографирует во время путешествия / pixabay.com

Действительно, на рождаемость влиять как-то так, чтобы это существенно изменяло количество населения, пока сложно. Во-первых, сознательное ограничение рождаемости в России остается очень высоким. Для этого есть и экономические, и морально-этические причины – словом, множество причин влияют на этот вопрос. Влияет и то, что и мужчины, и женщины, занятые на работе (я бы даже сказала – вынужденные работать), не могут оставаться ухаживать за ребенком. А ребенок требует ухода, и многие семьи задумываются, стоит ли им иметь двоих-троих детей.

А вообще для спасения демографической ситуации в стране, как я как-то уже говорила, нужно, как утверждают демографы, иметь по пять детей в семье.

Еще один важный момент связан с тем, что это уже входит в социокультурное восприятие нормы – малочисленность семей и расширение интересов у людей детородного возраста на какие-то иные, внесемейные сферы: отдыха, карьеры, увлечений. И, сопоставляя, что же может быть нужным для того, чтобы демографическое развитие проходило так, как хотелось бы для огромное страны, чтобы происходило прибавление населения, которое может достичь успехов в экономике, ученые пришли к одному выводу. Нужно увеличение численности населения и увеличение трудоспособного периода жизни как раз за счет людей из старших возрастных групп.

Конечно, продолжительность жизни, которая по оценкам канадских ученых вполне реально может достигнуть 122 лет, в России пока чуть не вдвое меньше. Цифры, которые вы приводили, к сожалению, верны: у нас практически не происходит изменения смертности у женщин и мужчин старшего возраста. Более того, средняя продолжительность жизни мужчин за последние несколько лет стала еще на полгода меньше, чем была в сравнении со средней продолжительностью жизни у женщин. Если прежде разница составляла 11 лет, сейчас она достигает 11,5 года.

А надо сказать, что 72 года – это все-таки очень небольшая цифра. И количество долгожителей – тех, кому за 80 и даже за 90 лет, – у нас тоже небольшое. И, конечно, низкое увеличение продолжительности жизни в этих возрастных группах не может обеспечить рост численности населения. Вот и получается, что, с одной стороны, рождаемость не имеет тех темпов, которые уже влияли бы на наше демографическое благополучие, а достичь этого за счет сокращения смертности пока тоже не удается.

Пенсионеры на море /pixabay.com

Что можно сделать для решения проблемы? Можно повысить качество жизни возрастного населения. К сожалению, с выходом людей на пенсию по возрасту качество жизни людей резко ухудшается. Это касается и питания, и эмоциональной сферы, желания жить активно и социально. Ухудшается взаимодействие с другими членами общества. Не случайно ведь стала знаменитой фраза: «Старики отходят от общества – и общество отходит от стариков».

Нужны, конечно, различные, очень важные для этой категории населения меры, связанные с поддержкой их жизненной активности. Это касается размеров пенсий, это касается поддержки их собственных материальных возможностей, которые они накопили за всю жизнь, в плане использования для улучшения качества жизни. Это касается упорядочения жизненной ренты с иждивением, например, – чтобы в этой сфере не действовали криминальные лица и организации, которые обирают стариков и даже убивают их.

Нужны очень активные, сконцентрированные действия самого общества – с повышением уважения к этому периоду жизни. И с пониманием того, что семья – прежде всего, именно семья – ответственна за то, чтобы старость была благополучной, неодинокой. Конечно же, что нужны очень активные меры контроля за действиями по отношению к пожилым людям. Очень недобросовестно по отношению к пожилым людям, например, многие банкиры себя ведут, навязывая им не нужные и непонятные для них инструменты (например, активно предлагаются банковские карты, которыми пожилые люди часто просто не решаются пользоваться, заключаются какие-то договоры не в пользу стариков).

Думаю, некоторая финансовая пусть не опека, но поддержка, могла бы способствовать тому, чтобы используя свои личные ресурсы пожилые люди во многих случаях могли бы достойно и качественно проживать до конца своих дней», – сказала Любовь Храпылина.