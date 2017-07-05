Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 июля 2017, среда, 22:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Новые населенные пункты на Дальнем Востоке будут создавать через социальные сети
Учитель Лидия Логинова: «Погода на Урале капризная как женщина!». Четверг в Екатеринбурге будет дождливый. ФОТО, ВИДЕО
«Голос» вновь запустил «Карту нарушений» перед единым днем голосования 10 сентября
В антинаркотической акции поучаствовали более 1,5 тысячи студентов ссузов Приангарья
В антинаркотической акции поучаствовали более 1,5 тысячи студентов ссузов Приангарья
В Хабаровском крае члены ОПГ продавали женщин за 1 тыс. евро
На «Прогулке» 11 июля иркутянам расскажут о купце Иване Хаминове
В Иркутске до 10 июля ограничат проезд по улице Сибирских Партизан
В Иркутске 6 июля распогодится до +30°
Лето. Самое время устроиться на работу
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 июля 2017, 19:21
демография Россия смертность социальная политика
Любовь Храпылина

Со стороны смертности

Фрагмент памятника
Фрагмент памятника
pixabay.com

Основной проблемой России является даже не низкая рождаемость, а высокая смертность, считают демографы. Они подчеркивают, что за полвека смертность среди старших групп населения почти не менялась. 

Такое мнение, в частности, высказал в интервью газете «Известия» доктор экономических наук, директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. «С середины 1960-х годов смертность детей до пяти лет снизилась на 70%, смертность же мужчин в возрасте 60–64 года не изменилась, а женщин в этом возрасте сократилась всего на 10%.  А во Франции и для мужчин, и для женщин сокращение за то же время – более чем на 65%», – приводит издание его слова.

Как подчеркнул Вишневский, в России рост продолжительности жизни достигается за счет детей. Он добавил, что в развитых странах снижение смертности среди старших возрастных групп сопровождается улучшением здоровья людей, поэтому «демографическое старение не соответствует физическому старению, которое, в каком-то смысле, отодвигается».

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, ситуация со смертностью пожилого населения в России действительно остается острой.

«Вопрос об улучшении демографической ситуации в России неоднократно поднимался специалистами – в частности, у нас в Академии защищалась очень интересная работа Татьяны Семеновны Мостаховой из Якутии, одного из известных российских демографов. В этой работе она приводила очень убедительные доводы в отношении перспектив демографического развития страны именно за счет старших возрастных групп.

 
Пенсионерка фотографирует во время путешествия / pixabay.com

Действительно, на рождаемость влиять как-то так, чтобы это существенно изменяло количество населения, пока сложно. Во-первых, сознательное ограничение рождаемости в России остается очень высоким. Для этого есть и экономические, и морально-этические причины – словом, множество причин влияют на этот вопрос. Влияет и то, что и мужчины, и женщины, занятые на работе (я бы даже сказала – вынужденные работать), не могут оставаться ухаживать за ребенком. А ребенок требует ухода, и многие семьи задумываются, стоит ли им иметь двоих-троих детей.

А вообще для спасения демографической ситуации в стране, как я как-то уже говорила, нужно, как утверждают демографы, иметь по пять детей в семье.

Еще один важный момент связан с тем, что это уже входит в социокультурное восприятие нормы – малочисленность семей и расширение интересов у людей детородного возраста на какие-то иные, внесемейные сферы: отдыха, карьеры, увлечений. И, сопоставляя, что же может быть нужным для того, чтобы демографическое развитие проходило так, как хотелось бы для огромное страны, чтобы происходило прибавление населения, которое может достичь успехов в экономике, ученые пришли к одному выводу. Нужно увеличение численности населения и увеличение трудоспособного периода жизни как раз за счет людей из старших возрастных групп.

Конечно, продолжительность жизни, которая по оценкам канадских ученых вполне реально может достигнуть 122 лет, в России пока чуть не вдвое меньше. Цифры, которые вы приводили, к сожалению, верны: у нас практически не происходит изменения смертности у женщин и мужчин старшего возраста. Более того, средняя продолжительность жизни мужчин за последние несколько лет стала еще на полгода меньше, чем была в сравнении со средней продолжительностью жизни у женщин. Если прежде разница составляла 11 лет, сейчас она достигает 11,5 года. 

А надо сказать, что 72 года – это все-таки очень небольшая цифра. И количество долгожителей – тех, кому за 80 и даже за 90 лет, – у нас тоже небольшое. И, конечно, низкое увеличение продолжительности жизни в этих возрастных группах не может обеспечить рост численности населения. Вот и получается, что, с одной стороны, рождаемость не имеет тех темпов, которые уже влияли бы на наше демографическое благополучие, а достичь этого за счет сокращения смертности пока тоже не удается.

 
Пенсионеры на море /pixabay.com

Что можно сделать для решения проблемы? Можно повысить качество жизни возрастного населения. К сожалению, с выходом людей на пенсию по возрасту качество жизни людей резко ухудшается. Это касается и питания, и эмоциональной сферы, желания жить активно и социально. Ухудшается взаимодействие с другими членами общества. Не случайно ведь стала знаменитой фраза: «Старики отходят от общества – и общество отходит от стариков».

Нужны, конечно, различные, очень важные для этой категории населения меры, связанные с поддержкой их жизненной активности. Это касается размеров пенсий, это касается поддержки их собственных материальных возможностей, которые они накопили за всю жизнь, в плане использования для улучшения качества жизни. Это касается упорядочения жизненной ренты с иждивением, например, – чтобы в этой сфере не действовали криминальные лица и организации, которые обирают стариков и даже убивают их.

Нужны очень активные, сконцентрированные действия самого общества – с повышением уважения к этому периоду жизни. И с пониманием того, что семья – прежде всего, именно семья – ответственна за то, чтобы старость была благополучной, неодинокой. Конечно же, что нужны очень активные меры контроля за действиями по отношению к пожилым людям. Очень недобросовестно по отношению к пожилым людям, например, многие банкиры себя ведут, навязывая им не нужные и непонятные для них инструменты (например, активно предлагаются банковские карты, которыми пожилые люди часто просто не решаются пользоваться, заключаются какие-то договоры не в пользу стариков).

Думаю, некоторая финансовая пусть не опека, но поддержка, могла бы способствовать тому, чтобы используя свои личные ресурсы пожилые люди во многих случаях могли бы достойно и качественно проживать до конца своих дней», – сказала Любовь Храпылина.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Ту-95МС
Россия применила стратегические бомбардировщики в Сирии
Беспилотник
Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта
Фрагменты MH17
Суд по крушению MH17 пройдет в Нидерландах
Владимир Путин и Дмитрий Песков
В Кремле решили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа
МВФ
МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
21:02 Научно-технологическую долину МГУ переименовали из-за особенностей рельефа
20:45 В Северной Осетии «мертвым душам» выплатили пенсий на 350 млн рублей
20:23 Соседи Катара продолжат его блокаду за отказ выполнять ультиматум
20:07 В отсутствие Володина депутаты вновь стали голосовать друг за друга
19:52 СБУ потребуется месяц для поиска российских артистов в «черном списке»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Топоров
Владимир Николаевич Топоров
5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог.
19:15 В конце недели Москву ждет осеннее похолодание
18:55 Минобороны показало видео удара ракетами Х-101 по Сирии
18:26 Минкомсвязь отказалась откладывать «пакет Яровой»
18:04 В Москве задержан организатор «Русского марша»
17:47 Делегации ДНР и ЛНР ушли с переговоров по пленным в Минске
17:25 Россия применила стратегические бомбардировщики в Сирии
17:11 Мутко пообещал изменить лимит на легионеров
16:47 Обвинение запросило 2,5 года колонии для лидера «Шалтая-Болтая»
16:23 В московском офисе «Яндекса» произошло возгорание кабелей
16:12 Мемориальную доску с дома Колчака в Петербурге убрали по решению суда
15:58 Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта
15:36 Стоявший за кассовой реформой в России бизнесмен покончил с собой в Лондоне
15:12 МЧС и РПЦ подписали соглашение по борьбе со стихиями
14:50 43% опрошенных россиян нашли оправдание сталинским репрессиям
14:35 СМИ анонсировали отказ России от дальнейшего сокращения добычи нефти
14:20 Опрошенные россияне стали реже экономить на еде и чаще на лекарствах
14:04 Информатор WADA Степанова попала в заявку сборной России на ЧМ в Лондоне
13:54 В метро Москвы пассажиров начали информировать о часах пик
13:48 Необычные летучие рыбы помогут авиаконструкторам
13:40 В Кремле не стали серьезно воспринимать опрос о политике президента в 2018 году
13:22 В Кремле решили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа
13:07 Минфин сократит объем покупки валюты в 600 раз
12:52 Итальянский фермер на тракторе создал огромный портрет Путина
12:32 Жириновский промок под дождем и предложил уволить столичных синоптиков
12:18 Исследование итальянских фамилий подтвердило снижение непотизма в научных учреждениях страны
12:09 Подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга» будут судить в Нидерландах
11:38 МВД Украины сообщило об отражении новой атаки вируса Petya
11:21 В Новосибирске полиция заблокировала штаб Навального с тиражом его газет
11:11 Volvo перейдет на выпуск электрокаров и гибридов 2019 году
10:48 Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России
10:36 В Бразилии открыт новый вид колибри
10:23 Минюст разъяснил штраф за несогласованное чтение Библии в кафе
10:02 ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка
09:42 Треть опрошенных «Левада-центром» россиян хотят ужесточения внутренней политики
09:23 США созвали Совбез ООН из-за пуска КНДР «ко Дню независимости»
09:00 МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
08:45 Катар ответил на ультиматум арабских стран
08:30 Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
08:11 Россия продлила антисанкции против стран Запада
08:01 Умер писатель Даниил Гранин
04.07 21:08 МВД Ставрополья не нашло нарушений в получении полицейскими квартир в подарок
04.07 20:20 Криштиану Роналду обвинили в расизме за пост в социальной сети
04.07 19:57 ЕСПЧ оставил в силе свое решение по «закону Димы Яковлева»
04.07 19:33 И.о. главы Балашихи назначен мэр Реутова Сергей Юров
04.07 19:17 Концерн «Калашников» разрабатывает военную модель мотоцикла «Иж»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.