Конкуренции на губернаторских выборах в России давно нет и пока не ожидается, утверждют эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций. К такому выводу они пришли в докладе «Конкуренция на губернаторских выборах – 2017», пишет газета «Коммерсантъ».

По оценкам экспертов, подлинная конкуренция вероятна только в трех регионах: Бурятии, Ярославской области и Севастополе. Там она может возникнуть на фоне протестных настроений, полагают политаналитики. В то же время они подчеркивают, что партии перестали выдвигать сильных кандидатов еще в начале 2000-х.

Еще в пяти регионах не исключена конкуренция, которую авторы доклада посчитали «существенной». По их версии, это Свердловская, Рязанская, Саратовская, Кировская области и Карелия. В восьми регионах – Белгородская, Калининградская, Новгородская и Томская области, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Пермский край – конкуренция будет «умеренной», утверждают эксперты, а в десятках остальных регионов ее не ожидается вовсе.

Знак губернатора Кировской области / Сергей Бровко

Напомним, политический обозреватель Андрей Щербаков в беседе с «Полит.ру» также высказал мнение, что в президентской администрации, по-видимому, отказались от принципа конкурентности на губернаторских выборах. По его словам, такое ощущение вызывают события последнего времени, связанные с предстоящими выборами руководителей регионов.

«За минувшую неделю было много разрозненных сообщений, которые, в общем, складывались в окончательный пазл, касающийся губернаторских выборов. Кратко можно сделать следующие выводы. Первый из них: новый внутриполитический блок администрации президента отказался от того, что они сами же называли «принципом конкурентности».

Существует ряд региональных кампаний, за исход которых люди, называемые администраторами, реально опасаются. И в этой связи были предприняты несколько действий, направленные на снижение конкуренции», – объяснил он, приведя в пример, в частности, Свердловскую область, где в качестве кандидата в губернаторы выдвинули гражданскую активистку Евгению Чудновец.

Ситуацию для «Полит.ру» согласился прокомментировать политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его оценке, когда власти возвращались к идее выборов губернаторов, они вообще не имели намерения сделать эти выборы конкурентными. Эксперт не исключил, что еще весной этого года в Кремле рассматривали возможность использования большей, чем обычно, конкурентности на выборах глав регионов, однако позже, по его мнению, отказалась от этой идеи, сочтя, что ее реализация может привести и к достаточно нежелательным последствиям.

«Когда губернаторские выборы в России восстанавливали, их и не задумывали как конкурентные. По сути дела, муниципальный фильтр и многие другие механизмы, которые заложены в эти губернаторские выборы, позволяют конкурентность в очень узких пределах. А именно – в тех пределах, в которых это позволяет Кремль. То есть если Кремль почему-то считает, что в данном регионе можно позволить конкуренцию, то она будет, а в иной ситуации – нет. Это первый момент.

Второй момент таков: я думаю, что весной этого года в Кремле кто-то задумывался о том, что поскольку существует угроза низкой явки на президентские выборы в будущем году, то неплохо было бы как-то подстегнуть интерес народа к выборам. И с этой точки зрения планировались разные мероприятия – местные референдумы, несколько более высокая, чем обычно, конкурентность на губернаторских выборах и тому подобные вещи.

Однако я так понимаю, что сейчас полностью возобладала другая идея, которая состоит в том, что президентские выборы будут, вероятно, проходить в сложных условиях, и поэтому любая острая политическая полемика в регионах осенью нынешнего года принесет скорее негативные для Кремля результаты. Негативные в том смысле, что она может отрицательно сказаться потом и на результатах президента Путина на выборах следующего года.

Акция протеста на улице / pixabay.com

Поэтому все эти проекты свернули. А поскольку, как я уже сказал, предотвратить конкуренцию на губернаторских выборах – полностью в возможностях Кремля (более того, ситуация такова, что он может позволить конкурентность в некоторых случаях), я так понимаю, что теперь он решил ее не позволять», – сказал Григорий Голосов.

Комментируя предположение о том, что сильные кандидаты все же могли бы выдвигаться на губернаторских выборах, пусть не от партий, а как независимые, эксперт уточнил, что считает это возможным, однако прохождение ими муниципального фильтра и прочих препятствий полагает маловероятным.

«Муниципальный фильтр ведь бьет в основном по независимым кандидатам. Я уж не говорю о том, что существуют значительные формальные и технические препятствия к выдвижению независимых кандидатов на губернаторских выборах – вплоть до того, что в некоторых регионах это, насколько мне известно, просто невозможно. Но если уж от партий не пойдут сильные кандидаты, то в качестве независимых им пробиться, опять-таки, можно только с позволения Кремля. А Кремль позволять этого не будет.

Есть, конечно, вот какая возможность: избирательные кампании можно использовать в качестве средства для политического строительства, для мобилизации сторонников – как вот сейчас, например, Алексей Навальный делает на будущих президентских выборах. В общем-то, многие достаточно ясно уже сказали, что в этих президентских выборах ему не участвовать. Но то, что делает Навальный сейчас в связи с этими выборами, отнюдь не бесполезно, потому что он таким образом консолидирует ту политическую базу, которая ему пригодится в будущем.

Я не исключаю подобные варианты и на губернаторских выборах. Но понятно, что если кто-то на подобные варианты и пойдет, то ситуация будет точно такая же, как с участием самого Навального в президентских выборах. Их просто не допустят. Хотя возможно, что некоторые результаты, очень полезные в будущем, они получат», – сказал Григорий Голосов.