В США начинается реорганизация госдепартамента, инициированная президентской администрацией. Такая перспектива вызывает у некоторых наблюдателей сильные нарекания, однако есть и комментаторы, которые считают, что все это хороший признак.

В одном из материалов Wall Street Journal писал о том, что в госдепартаменте США был проведен опрос, который выявил, что среди сотрудников имеет место тревога, неуверенность в будущем и недовольство администрацией президента США Дональда Трампа в целом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в частности. Дело в том, что в госдепартаменте планируется серьезная реорганизация. Реорганизация мотивируется необходимостью повысить эффективность в работе ведомства и перераспределить бюджетные средства.

На момент проведения опроса и создания на его основе отчета в госдепартаменте остается еще множество пустующих высоких постов, которые президентская администрация должна будет заполнить. Эти пустоты, по отзывам некоторых сотрудников, мешают координировать внешнеполитическую стратегию США, что особенно важно в отношениях с Россией и Северной Кореей.

Совместные учения США и Южной Кореи / flickr.com

WSJ оговаривает, что критические отзывы респондентов свидетельствуют о том, что главе министерства важно знать подлинное мнение его сотрудников, чтобы учитывать его при проведении реорганизации. Помимо сомнений в том, что президентская администрация имеет последовательное представление о внешнеполитических приоритетах, сотрудники также выражали недовольство системой управления, устаревшими технологиями и структурами, а также сильным бюрократизмом, который мешает работе.

В другом материале, опубликованном чуть раньше, WSJ напоминает о том, что одним из лозунгов Трампа, под которыми он пришел к власти, было обещание «осушить болото» вашингтонского истеблишмента. Речь шла о том, что американская элита стала замкнутой и непроницаемой, что плохо сказывалось на ее связи с обществом. Трамп обещал и многое другое – в частности, заменить систему доступного медицинского страхования, введенную его предшественником Бараком Обамой, на более уместную. Однако по многим направлениям возникли трудности.

Тем не менее, в сфере разрушения несменяемой бюрократии Трамп, по мнению автора, уже делает очевидные успехи. Один из ярких примеров – перспектива реорганизации госдепартамента. Это ведомство представляет собой одну из ключевых точек концентрации вашингтонской бюрократии. Это объясняется тем, что внешнеполитическое министерство обладает важнейшим стратегическим значением. В качестве такового оно годами получало щедрое финансирование и при этом практически никем не контролировалось.

Дональд Трамп президент США / wikipedia.org

Собственно, перемены уже начались – многие сотрудники госдепартамента, которые казались бессменными, были отправлены в отставку. Неудивительно, что такие новшества многие воспринимают с возмущением и тревогой. Автор приводит двусмысленную реплику одного из сотрудников, назначенных при Обаме, который выражает недовольство новым руководством. По его словам, в департаменте происходят ужасные вещи, совсем не похожие на то, чего ожидали от Тиллерсона.

Когда Тиллерсона только назначили госсекретарем, сказал этот сотрудник, все обрадовались, так как надеялись, что теперь наконец в госдепартаменте установится порядок, в отличие от того, что было раньше. Иными словами, этот сотрудник, хотя и выражает недовольство, подтверждает, что управление министерством было крайне неэффективным.