В Санкт-Петербурге умер писатель Даниил Гранин, автор множества широко известных романов, повестей и рассказов, общественный деятель. Ему было 98 лет.

О смерти писателя стало известно из источников информационного агентства «Интерфакс» в медицинских кругах города. По их данным, Гранин уже несколько дней находился в реанимационном отделении одной из городских больниц. Он умер ​во вторник, 4 июля, около 22:00. Информацию о смерти телеканалу «Санкт-Петербург» подтвердили близкие писателя.

Даниил Гранин (настоящая фамилия – Герман) родился 1 января 1919 года в Курской области. Окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе, оттуда ушел на фронт. Войну закончил в должности командира роты тяжелых танков.

Фото: koto-mush.livejournal.com

Гранин – автор таких знаменитых романов, как «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Зубр», «Неизвестный человек», повестей и рассказов «Наш комбат», «Дом на Фонтанке», «Оборванный след», «Сад камней», «Выбор цели», «Прекрасная Ута», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе». В соавторстве с Алесем Адамовичем он написал «Блокадную книгу», на издание которой в Ленинграде первоначально был наложен запрет. В 1977 году книга не целиком, с купюрами, была напечатана в журнале «Новый мир» и лишь в 1984 году опубликована полностью.

Алесь Адамович и Даниил Гранин Источник: irinakiu.livejournal.com

Именно Даниил Гранин стал инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». Он возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки, был председателем правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, членом Всемирного клуба петербуржцев.

Гранин был лауреатом множества государственных премий и наград. Среди них оказалась и высшая награда России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, врученный писателю в 2008 году «за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность». Как напоминает информационное агентство РБК, 3 июня 2017 года Гранин удостоился Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

Награждение Даниила Гранина орденом Андрея Первозванного kremlin.ru

Сообщение о смерти Гранина быстро распространились в социальных сетях и вызвали множество откликов как у лично знавших его людей, так и любителей его творчества, не связанных ни с ним лично, ни вообще с литературой.

«Умер Даниил Гранин. Отчего-то вспомнила, что в "Букинисте", на Торгушке, за "Зубра" давали полцарства и коня…», «Умер Даниил Гранин. Умер Петербург. Этот человек был не просто писателем и солдатом, он был Гражданином великого города, который любил преданно, яростно и навсегда. Давайте сегодня вспомним не только его книги и жизнь. Давайте вспомним…», «Из Питера ушла душа… Нет слов», «Лично для меня всего два человека смогли показать войну, каждый – точно для разного возраста моего понимания и оценки. Это Даниил Гранин и Константин Симонов. Абсолютно разные, но потрясающие в моих переживаниях при чтении их книг. Ну а выступление в Бундестаге ... это просто нечто. Не знаю, как душа из Питера ушла, но то, что ушел человек, реально смотревший на жизнь, без прикрас и боязни за себя, это точно», – так выражают свои чувства пользователи социальной сети Facebook.

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, обозреватель «Новой газеты», на своей странице в Facebook написал:

«Ушел Даниил Гранин. Один из немногих оставшихся великих. Он принадлежал одновременно и нам, и истории. Теперь он – только в истории. Нам, его читателям и ученикам, остались его книги и память о нем. Много лет назад я писал выпускное сочинение в школе по "Иду на грозу". В мае, когда мы последний раз виделись с Даниилом Александровичем, он оставил мне автограф на этой книге...

Светлая память...»

Николай Подосокорский, публицист и блогер, руководитель отдела продвижения в социальных медиа в Green SMM agency, сообщая новость о смерти писателя, на своей странице в Facebook отмечает: «Большая утрата, особенно для Петербурга»

Публицист также просит читателей своего блога обратить внимание на статью Гранина «О милосердии».

«Даниила Гранина больше нет с нами. Прочтите его статью "О милосердии", впервые опубликованную в 1987 году. В ней он писал: "Русская литература много сделала, чтобы воспитать в душах сочувствие к обиженным судьбой, к бедным, одиноким, к тем, кого считают неполноценными, кого относят к отбросам общества. Бродяги, проститутки, блаженные, нищие, преступники – для русской литературы не существовало отверженных. Священный этот огонь соответствовал обычаям народа, народному характеру.

Помню, в детстве, у нас в Новгородской области, в избах, можно было видеть деревянный лоток, идущий через стену наружу вниз. Когда кто-то, невидимый изнутри, постучит в такой лоток, хозяева опускали им по лотку картошку, кусок хлеба, пирога, не видя кто это. Существовала даже присказка, которой нам, детям, поясняли: «Чтобы нищий не стыдился, а хозяин не гордился». Анонимная помощь свидетельствовала о культуре народного милосердия. Стучали нищие, странники, погорельцы. Деревня подкармливала своего дурачка, не давала ему голодать, мерзнуть. Милосердие имело свои правила во всех, самых глухих уголках России".»

Он приводит ссылку на видеозапись выступления Даниила Гранина в бундестаге 27 января 2014 года, где Гранин говорил о блокаде Ленинграда, о том, как люди выживали в ней благодаря состраданию. Эта речь транслировалась четырьмя немецкими телеканалами.

Публицист также вспоминает десятерых старейших русскоязычных литераторов, оставшихся после смерти Гранина. В их числе – Людмила Черная, Юрий Бондарев, Майя Туровская, Леонид Зорин, Наум Коржавин.

О жизни Даниила Гранина и его творчестве с «Полит.ру» поговорил Сергей Чупринин, литературный критик, литературовед и публицист, главный редактор журнала «Знамя», член Союза писателей СССР.

«Даниил Гранин прожил огромную, а по нашим меркам даже беспрецедентную писательскую жизнь. Он начал печататься еще при Сталине, в 1937 году. Вернулся к литературе после войны и попал под каток нормативной жесткой критики за свои первые вещи, рассказывающие хотя бы ту часть правды, которую можно было рассказать своими романами «Искатели» и «Иду на грозу».

Гранин был одним из тех, кто формировал понятие «оттепели» в нашей культуре, нашем общественном сознании. «Блокадная книга», написанная вместе с Олесем Адамовичем, одной их первых открыла страшные, пугающие тайны Великой Отечественной войны. А уже потом, когда началась перестройка, он тоже публиковал чрезвычайно заметные вещи: повесть «Клавдия Вилор», «Зубр», другие работы, без которых невозможно представить себе, как перестраивалось наше общество, общественное сознание в конце ХХ века.

Его жизнь – подтверждение того, что часто ставится под сомнение, мысли о том, что можно прожить в России все эти тяжелые годы достойно, не роняя себя. Наверное, не все из того, что написал он за более чем полвека литературной деятельности, сейчас будут перечитывать молодые люди, но многое из этого осталось. Многое осталось, и это уже не вычеркнуть из русской литературы», – сказал Сергей Чупринин.