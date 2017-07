«Коммерсантъ» в статье «Бери больше — Китай дальше» пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву оказался богатейшим на соглашения и перспективы.

«Британский суд глубоко копнул»: строитель Алабяно-Балтийского тоннеля признан банкротом.

«Неочищенная "Сила Сибири"»: газопровод в Китай заработает раньше Амурского ГПЗ.

РБК в статье «Astra Linux засветится в "Росатоме"» пишет, что разработчика операционной системы для госведомств покупают в интересах госкорпорации.

«Ростовщикам дадут определение»: ответственность непрофессиональных кредиторов пропишут в Гражданском кодексе.

«Фронт песни и пляски»: ОНФ перед выборами президента привлечет молодежь творческими конкурсами.

«Известия»: «Майские указы сократили разрыв в доходах». Разница зарплат в отраслях экономики достигла минимума.

«Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии»: Минэкономразвития видит решение проблемы в повышении производительности труда.

«Ростуризм констатировал дефицит гостиниц к ЧМ-2018»: к приему болельщиков мирового первенства по футболу пока не готовы шесть из 11 регионов России.

«Газета.ru»: «МИД признал заслуги американского посла». Посол США Джон Теффт объявил о своем уходе в День независимости.

«Умер Даниил Гранин»: в статье перечисляется чем запомнился писатель и общественный деятель.

«Орден, 10 миллиардов и мультики»: Россия начнет поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай в декабре 2019 года.

The Economist: «Неправильный фейерверк. Северокорейское испытание дальнобойной ракеты встревожит Вашингтон» (The wrong kind of fireworks: North Korea’s long-range-missile test will alarm Washington). Испытанная в Северной Корее ракета может долететь до Аляски.

«Кризис в горнодобывающей промышленности Южной Африки» (South African mining is in crisis). Эта отрасль в ЮАР сейчас и так переживает не лучшие времена, а неразумная политика только ухудшает ее положение.

Bloomberg: «Ким Чен Ын, заявляя о ракете, пытается воспользоваться разладом в американско-китайских отношениях» (Kim Jong Un Seeks to Exploit US-China Tensions With Missile Claims). Когда лидер КНДР распорядился провести ракетное испытание, описываемое северокорейскими СМИ как успешное, он знал, что это приведет к усилению напряженности между Пекином и Вашингтоном.

«Как справиться с первым затруднением в связи с Brexit'ом» (How to Clear the First Brexit Hurdle). Первая задача переговорщиков, обсуждающих отделение Британии от ЕС, состоит в том, чтобы договориться о правах граждан ЕС в Британии и британцев в ЕС. В рациональном мире это было бы легко. Но в реальном мире это будет проблемой, если одна из сторон захочет сделать из этого проблему.

The Wall Street Journal: «Северокорейский ракетный запуск ставит под угрозу американскую стратегию в Азии» (North Korea Missile Launch Threatens U.S. Strategy in Asia). По итогам запуска и из-за связанных с ним угроз Вашингтону, скорее всего, придется сменить свою давнюю стратегию в отношении стран Азии.

«Хорошие способы измерить зарплату вашего начальника» (Better Ways to Measure Your Boss’s Pay). Когда речь заходит о заработке главы компании, все неочевидно. Это должно настораживать инвесторов, которым необходимо понимать финансовые мотивации тех, кто управляет их компаниями.