Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не рекомендовала принимать налоговые льготы для фонда содействия реновации в Москве, а также давать налоговые вычеты собственникам новых квартир. Законопроект был разработан «московским» депутатом Госдумы Николаем Гончаром.

Теперь очевидно: москвичи, во-первых, должны будут заплатить налог за «бесплатную» дополнительную площадь, также им будет крайне невыгодно продавать квартиры в новых домах в ближайшие пять лет, придется платить подоходный налог.

Все это, конечно, плохой звоночек для столичных властей: ранее они показывали готовность идти на уступки всем группам москвичей, но теперь не смогли пролоббировать нужный себе законопроект. А сколько еще вопросов необходимо будет решать в будущем, пока предсказать невозможно.