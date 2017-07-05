Левада-центр спросил у россиян, чего бы они хотели от будущего президента, кто бы им ни стал. Треть заявили, что будущему главе государства обязательно следует ужесточить внутреннюю политику. Об этом в среду пишет газета «Ведомости».

Всего более жесткой линии во внутренний политики ждут 34% россиян. 42% уверены, что современная внутренняя политика настолько успешна, что ее необходимо продолжать. Только 12% высказались за ее либерализацию.

День России. Красная площадь, 2017 Александр Авилов / АГН "Москва"

С либерализацией россияне связывают несправедливости в экономике, а «либералами считают людей, наворовавших денег», полагает руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин: «Внутренний порыв — душить этих негодяев. При этом люди не думают, что либерализм — это еще и защита частной собственности, равные права, преимущество личного над государственным», — сказал он «Ведомостям».

Внешняя политика тоже, как выяснилось, устраивает россиян: 56% опрошенных считают, что избранный в 2018 году президент должен ее сохранить. 19% респондентов полагают, что будущему главе государства следует проводить более жесткую политику с Западом и 13% выступают за снижение конфронтации с Западом.

Социолог Левада-центра Денис Волков в разговоре с «Ведомостями» пояснил, что ужесточения курса всегда хотят от четверти до трети россиян, но понять, что именно они имеют в виду почти невохможно. «Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции — это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы "жесткая рука навела порядок", у них нет никакой надежды, кроме как на власть», — считает социолог.

Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон отмечает, что среди населения больших городов доля сторонников более либеральной внутренней политики в полтора раза выше средней — 18%. Она такова и среди руководящих работников, и еще выше в бизнес-сообществе. Еще больше в этих группах сторонников смягчения в отношениях с Западом, в 1,5 и 2 раза выше среднего. «Надо понимать, что это мнение людей с позицией твердой и самостоятельной», — уверен он.

Шествие памяти Бориса Немцова в Москве. 1 марта 2015 Фото Москвы / Moscow-Live

Та же закономерность проявляется и в другом: чем люди старше и беднее, тем к большей жесткости они хотели бы склонить власть. «Они хотят, чтобы она наказала плохих других, из-за которых их жизнь так тяжела, и, конечно, не думают, что эта жесткость обратится против них самих», — написал Левинсон.

Согласно тому же опросу «Левада-центра», две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на должности президента после 2018 года. Выбрать другого главу государства предлагают 18% граждан. Еще 16% затруднились с ответом.

Напомним, хотя Владимир Путин имеет право, как считается, выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в четвертый раз, пока что глава государства не делал официального заявления о том, что собирается участвовать в выборах. Выборы президент пройдут чуть более, чем через 9 месяцев, в марте 2018 года.