Топ новостей 5 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня скончался писатель Даниил Гранин, Минтранс разрешил пока не регистрировать беспилотники, в Кремле предложили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа.

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Писатель последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров, а незадолго до кончины его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Даниила Гранина в связи с его кончиной https://t.co/qB27sQaXx2 — Президент России (@KremlinRussia) 5 июля 2017 г.

Интервью Даниила Гранина после выступления в Бундестаге. Золотые слова золотого человека : pic.twitter.com/dWqJZcTyvk — Плохой Зялт (@Plohoy_Zyalt) 5 июля 2017 г.

Вступившие в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, которые обязывают владельцев беспилотников ставить их на учет, не будут применяться до принятия специального правительственного акта. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

Следующим шагом будет обязательное получение лицензии и прав на борьбу с коррупцией pic.twitter.com/jz7nyDosQN — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 5 июля 2017 г.

Спасская башня. Кремль / pixabay.com

Главное, для чего готовится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, — это личное знакомство двух лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о приоритетах этих переговоров для Кремля, Песков заявил: «Первая встреча, первое знакомство двух президентов — вот, наверное, главное в этой встрече».

В Лондоне скончался российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого на родине подозревали в незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. Депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявлял, что Щербаков стоит за ООО РИК — монополистом на рынке фискальных накопителей, которые должны по закону быть в любом кассовом аппарате.

Патриарх Кирилл в палаточном городке МЧС / Пресс-служба

Глава МЧС Владимир Пучков и патриарх Русской православной церкви Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве между министерством и церковью. Документ предусматривает участие Русской православной церкви в программах по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также поддержке пострадавших в зонах ЧС и от других бедствий.

РПЦ будет развивать духовность и патриотизм у сотрудников МЧС https://t.co/95OSDhSuS6 pic.twitter.com/gdawHOxspm — Лентач (@oldLentach) 5 июля 2017 г.

Минюст России прокомментировал ситуацию с организатором библейских чтений в Сочи Алексеем Колясниковым, которого суд оштрафовал за нарушение требований закона «О митингах». Несогласованный митинг местные власти увидели в чтении Колясниковым Библии в собственном кафе перед его единомышленниками. По версии Минюста, СМИ исказили ситуацию, утверждая, что в России необходимо согласовывать коллективное чтение Библии.

Поясняющий текст к изображению

Суд над подозреваемыми в крушении пассажирского «Боинга» «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области Украины пройдет в Нидерландах. К такому соглашению пришли представители стран, которые ведут совместное расследование причин катастрофы, — Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.

Борщ и салаты / pixabay.com

Число опрошенных россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, за год выросло почти в три раза. В 2017 году 16% респондентов признались в необходимости экономить на лечении, тогда как в 2016 году показатель составлял 6%. Число респондентов, экономящих на еде, снизилось с 43% в 2016 году до 39% в 2017 году. Доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11% до 18%.

Россияне стали в три раза чаще экономить на здоровьеhttps://t.co/4ODh1wLpLX pic.twitter.com/LHPCIAum05 — Лентач (@oldLentach) 5 июля 2017 г.

Портрет В.Путина на Итальянском поле

Фермер Дарио Гамбарин из Италии на своем поле создал при помощи трактора гигантский портрет президента России Владимира Путина. Ферма Гамбарина находится недалеко от Вероны. Портрет шириной 135 м можно целиком рассмотреть только с воздуха. Слева на поле по-русски написано «Путин». В правом нижнем углу — «G20 2017».

Вызов брошен. Чем ответит якутский скульптор? https://t.co/h3rQwZRaXA — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 4 июля 2017 г.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, что накануне «впервые промок до нитки». В этом политик обвинил Московский центр по гидрометеорологии (Мосгидромет) и предложил «разогнать» синоптиков этого центра: «Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут — до нитки. А Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень?».