«Общероссийский народный фронт» планирует усилить работу с молодежью в преддверие выборов президента, заявили источники информационного агентства РБК, близкие к руководству движения. Эту информацию отчасти подтвердил журналистам глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

По словам источников РБК, ОНФ намерен учредить внутри каждого проекта должность координатора по работе с молодежью, который будет привлекать новых молодых людей, разъяснять, как работает то или иное направление, и обеспечивать взаимодействие между теми, кто уже участвует в проекте. Ожидается, что новое направление будет называться «Молодежка ОНФ».

В рамках взаимодействия с молодежью ОНФ намерен провести серию конкурсов для нее. В частности, предполагается объявить конкурс на описание будущего России (длиной до 500 символов, длины твита в твиттере), а также конкурсы стихов, песен, танцев. Условия конкурсов, информацию об их ходе, а также лучшие номера планируется размещать на сайте ОНФ, а видео, если оно предполагается форматом конкурса, выкладывать на Youtube.

Танцевальный конкурс / pixabay.com

Для победителей конкурсов ОНФ в качестве награды запланировало встречи с чиновниками, известными политиками, представителями бизнес-структур – «вплоть до встречи с президентом», пояснил другой источник РБК.

Тактику ОНФ оценил для «Полит.ру» политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Ранее он дал оценку тому факту, что российские политические структуры в целом резко активизировали работу с молодежью, которая традиционно ведется во всех странах. В то же время он отметил, что это крайне сложное дело, поскольку, хотя задача уже поставлена, ее условия (кто такие эти люди, которых называют молодежью) и инструменты для ее решения пока не определены.

«Что именно пытается делать ОНФ, понятно. ОНФ станет базой для формирования предвыборной программы кандидата власти (скорее всего – самого президента) на избирательную кампанию. Судя по всему, что он будет дистанцироваться от партийных систем и пойдет традиционно уже в качестве общественного кандидата, а в этом плане ОНФ как раз эффективно работает на президентских выборах. Партии же, наоборот, будут работать на парламентскую составляющую. Так что сейчас на ОНФ ляжет основной груз формирования повестки кандидата от власти под молодежный сегмент. А вот как это будет реализовано, уже вопрос.

Насколько я знаю, пока с этим работается не очень активно. ОНФ не встречается с крупными игроками в этом сегменте, не заказывает глубинных исследований в этой области – в последнее время только администрация президента, насколько мне известно, сделала подобный заказ. Но заказывать исследование молодежи у социологов типа Высоцкого – это то же самое, что заказывать КПРФ проект создания цифровой экономики. То есть в принципе можно это сделать, но беда в том, что с нужным сегментом традиционными инструментами работать бессмысленно. Если эти возрастные группы были упущены в рамках социологических исследований и всяческих рейтингов, которые делались прежде, то, значит, у людей нет и не может пока быть инструментов по работе с этим сегментом.

Однако повестку сформировать все же необходимо, ее будут формировать, и каждый пытается делать это по-своему. А вот что будет происходить ближе к осени… Основная часть протестной активности ведь придется именно на осенний период. Те, кто более или менее знакомы с процессами, представляют, что это будет сентябрь, октябрь и ноябрь. Очень большое значение, конечно, тут будет иметь и погода. И последней «точкой отсечения» у нас станет День единения и согласия. К этому времени власти необходимо уже все инфраструктуры по работе с молодежью запустить – и вывести людей на улицы, чтоб показать их многочисленность.

Памятник Минину и Пожарскому / pixabay.com

Вопрос заключается в том, насколько процессы, которые заявлены, можно будет активизировать и, соответственно, какое количество людей можно будет показать к этому времени. Потому что работать с молодежью по принципу создания рабочих групп и всего остального, конечно, хорошо. Но если вы не можете людей отмобилизовать на улицы, то это не работа с молодежью. Молодежь – это количество «штыков», условно говоря, которое можно будет вывести конкретно на Болотную, на Тверскую, во все остальные такие места. Если вы не сможете вывести более 50-100 тысяч не под «Бессмертный полк», а именно под молодежный проект, то эффективность, KRI этого процесса будет очень невысокой.

Так что здесь важна будет численность, а насколько ее можно будет показать – вопрос пока достаточно открытый. Потому что для этого необходимы эффективные инструменты работы – например, работа с блогерами. Причем работа не по принципу вливания денежных средств, как делают некоторые регионы очень бессмысленно, а по принципу формирования своих основных групп-агрегаторов, перехват повестки и работа в пабликах – причем в пабликах не только во «ВКонтакте» и вообще социальных сетях, но и в мессенджерах, типа «Лентача» и всего остального. Работа с формированием повестки под отдельно взятый сегмент, перехват основных направлений деятельности – вот это все требуется. Основная задача ведь состоит не в том, чтобы молодежь проголосовала, а в том, чтобы этот сегмент включить активно в интеграционные процессы.

Вот таким образом численность можно было бы показать, но старыми средствами это сделать будет очень сложно – это получится либо обязаловка, либо очень сложно реализуемое дело. Так что надо взять и как минимум посмотреть на опыт субъектов РФ, у которых более успешный опыт работы с молодежью. Это первое, потому что на региональном уровне есть очень много информационных решений.

Второй момент – необходимо прежде всего работать в ЦФО. Потому что, конечно, имеет значение, кто выйдет на улицы в Уфе и в Барнауле, но повестка будет решаться в Москве и на «территориях довоза», то есть в Центральном федеральном округе. Так что если вы не работаете в ЦФО, вы проиграете улицы в Москве, как бы ни старались. Никто не поедет из Владивостока в Москву, никакие 5-10-20 тысяч человек – это нецелесообразно с точки зрения логистики.

И третий важный момент – это, конечно, то, что необходимо полноценное, фундаментальное исследование вопроса, что это за сегмент. Уж не говорю о том, что есть и четвертое – работа с ЛОМами, лидерами общественного мнения в этих сегментах.

В этом плане ОНФ, конечно, надо инструментарий проработать. Но сам факт того, что этим вопросом начали заниматься, говорит, что власть пытается реагировать на процессы в обществе и перехватывать повестку в этом сегменте. Для этого требуется очень и очень серьезные исследования и инструменты. Если вы не знаете, что такое WeChat, что такое Твич, если вы не знаете даже просто, как устроен день у человека сегмента «18 –», то вы не сможете им управлять», – объяснил Дмитрий Абзалов.