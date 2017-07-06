Государственная Дума в среду приняла во втором чтении законопроект, который отменяет абсолютный запрет «уклонистам» от обязательной военной службы поступать на государственную и муниципальную службу. Решение это вынужденное, ранее Конституционный суд признал такой запрет противоречащим Основному закону страны. Теперь парламентарии считают, что десятилетнего запрета будет достаточно.

Закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государственной службе был принят относительно недавно, в июле 2013 году. Логика его понятна: если мужчина без уважительной причины отказывается служить в армии, то странно от него ждать абсолютной лояльности государству, так что вряд ли из него выйдет хороший чиновник.

Норма закона не понравилась парламенту Чечни, именно он обжаловал ее в Конституционном суде. Обратившиеся в КС представители парламента Чечни считают, что этот пункт избыточен: Уголовный кодекс и без того запрещал уклонистам, признанным таковыми судом, занимать государственные должности сроком до 20 лет, а в новых нормах этот запрет являлся пожизненным.

Юристы обращали внимание на то, что гражданин терял право поступать на госслужбу даже в том случае, если ему ошибке не дошла повестка из военкомата. Кроме того, действие нормы распространялось и на действующих чиновников.

Чиновник за работой / pixabay.com

Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что прохождение военной службы по призыву может рассматриваться как особое репутационное требование для госслужащего, однако признал «рассогласованность» в правовых предписаниях законодателя. Так, за административный проступок чиновник может быть дисквалифицирован не более чем на три года, а приговором суда по уголовному делу доступ на госслужбу может быть закрыт, как правило, не более чем на пять лет. Даже лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, вправе претендовать на должности госслужбы после снятия судимости или ее погашения, возмутились судьи КС, потребовав устранить дискриминацию.

КС также подтвердил, что не отслужившим без уважительной причины по оспоренному закону мог быть признан и тот гражданин, который вообще в этом не виноват,— например, если на соответствующей территории призыв не проводился.

Теперь новые поправки меняют порядок установления ограничений для граждан. Запрет для уклониста будет действовать в течение десяти лет с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Причем районный военкомат должен заранее при помощи повестки сообщить гражданину, в какой день и час призывная комиссия намерена рассмотреть его дело. Подозреваемый в уклонении от воинской службы вправе присутствовать на заседании комиссии и доказывать свою правоту. Если он все-таки не согласится с решением районной призывной комиссии, то он он сможет обжаловать ее заключение в региональной призывной комиссии, а затем и обратиться в суд.

Отправка призывников с призывного пункта /mil.ru

Одновременно правительство решило ужесточить отношение к тем, кто нарушает порядок прохождения альтернативной гражданской службы. Об этом пишет «Российская газета». Например, в случае «неявки гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказа от заключения срочного трудового договора, покидания без согласования с представителем работодателя населенного пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу» работодатель будет обязан информировать следственные органы.

С другой стороны теперь те, кто проходят альтернативную службу, получат дополнительное время для поездки домой в случае использования отпуска по уходу за ребенком.