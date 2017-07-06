Владельцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые весят от 250 грамм до 30 кг, не обязаны регистрировать их, пока не вступят в силу правила о проведении этих процедур. Об этом изданию Vc.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Напомним, в законе от 3 июля 2016 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» говорится, что владельцы беспилотников весом от 250 г до 30 кг обязаны ставить свои летательные аппараты на учет. Закон вступил в силу 5 июля, но правительство еще не разработало правила регистрации дронов, проект постановления только готовится к направлению в Минюст, уточнили в Минтрансе.

Так что граждане, которые не регистрируют свои дроны, пока никакого наказания не понесут. И никаких оснований для административной ответственности за запуск беспилотников пока нет.

В Министерстве транспорта пока даже на знают, на каких сайтах можно будет зарегистрировать дроны — в проекте постановления правительства об этом ничего не говорится.

Между тем в статье 33 Воздушного кодекса, которая называется «Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов», с 5 июля говорится, что «Беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, подлежат учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

Аэропорт. Диспетчерская башня / pixabay.com

На Федеральном портале раскрытия информации о нормативных актах опубликован только проект постановления правительства. В документе говорится, что в заявлении на регистрацию должна содержаться информация о беспилотнике, стране-изготовителе, его наименование, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальная взлетная масса, тип и количество двигателей.

В проекте постановления, который был разработан еще в 2016 году Минтрансом, говорилось, что регистрировать и ставить беспилотники на учет будет Росавиация и ФСБ, для этого достаточно сообщить технические характеристики устройства. На самом деле этим будет заниматься подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», который разработал технологию идентификации беспилотников с помощью технологии радиочастотных меток (RFID-меток).

При смене владельца или оборудования дрона будет требоваться перерегистрация. Тогда владельцам дронов документ показался излишне жестким, поскольку он запрещает передавать беспилотные аппараты другим лицам и ставит барьеры при покупке даже детских игрушек и авиамоделей.

Игрушка. Детский вертолет / pixabay.com

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил «Полит.ру», что регистрировать беспилотники нужно будут только в том случае, если их вес превышает 30 кг. «Основную часть устройств, которые есть у граждан, нужно будет только поставить на учет (если их вес превышает 250 грамм)», — сказал юрист.

«Сами правила постановки на учет еще не разработаны, поэтом говорить о какой-либо ответственности за их несоблюдение пока нельзя. Предполагается, что постановка на учет будет производиться уже в момент покупки. Что касается владельцев беспилотников, которые уже успели их приобрести, то многие из них продолжат ими пользоваться и без постановки на учет, поскольку отследить их не так просто», — считает Корчаго.