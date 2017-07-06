Президентские выборы состоятся чуть более чем через 9 месяцев, 18 марта 2018 года. Некоторые оппозиционные политики уже заявили о своем желании участвовать в кампании, но о выдвижении Владимира Путина пока официально не объявлено. Правда, мало кто сомневается в том, что он выставит свою кандидатуру, остается только понять, как именно он это сделает.

Существует два способа принять участие в выборах: как кандидат от политической партии и как самовыдвиженец. По информации РБК, наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в выборах — именно самовыдвижение. Источники издания утверждают, что именно его сейчас рассматривают в Кремле.

Выдвижение от «Единой России» — крупнейшей политической партии — маловероятно. Дело в том, что поддержка Путина в обществе шире, чем поддержка «Единой России», и поэтому логично, что президент пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно. Впрочем, и выдвижение от «Единой России» вряд ли негативно скажется на результате Путина, признался один из федеральных чиновников в беседе с РБК.

С жителями НИжнего Тагила kremlin.ru

В 2000 и 2004 годах Путин шел на выборы самовыдвиженцем, и только в 2011 году выдвигался от «Единой России» — тогда об этом было объявлено на съезде партии 24 сентября.

Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов в президенты без сбора подписей, а выдвиженцы от партий, которые в Думе не представлены, должны собрать не менее 100 тысяч подписей.

Самовыдвиженцу для регистрации необходимо сначала собрать инициативную группу из 500 человек, а затем собрать подписи 300 тысяч избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысяч. Сомнений в том, что избирательный штаб Путина сможет выполнить эти условия, ни у кого нет.

Плюсы и минусы участия Путина в выборах как от партии, так и в качестве самовыдвиженца обсуждаются, по данным РБК, на совещаниях с экспертами во внутриполитическом блоке Кремля. Большинство участников склоняются к тому, что самовыдвижение — это оптимальный вариант. Даже собеседники издания в ЕР признают, что самостоятельное выдвижение Путина было бы логичным, так как он старается не демонстрировать близость к «Единой России», а наоборот, «показывает, что он президент для всех».

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. 2017 kremlin.ru

Как показывают опросы общественного мнения, работу Владимира Путина одобряют практически все сторонники «Единой России». Чуть менее высокий уровень одобрения среди сторонников КПРФ (73%), ЛДПР (76%), «Справедливой России» (84%). Что касается сторонников непарламентских партий, то среди них деятельность Путина одобряют 68% опрошенных.

Если Путин примет решение баллотироваться как самовыдвиженец, то о своем участии в кампании он может объявить либо на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ), который традиционно проводится в конце года, либо на каком-то другом мероприятии «в народном формате», куда будут приглашены различные представители общественности — такие варианты рассматриваются, говорит близкий к Кремлю источник РБК. Также может быть создан общественный штаб, который формально будет заниматься президентской кампанией, реальный же штаб — технологический — будет работать в администрации президента, уточнил федеральный чиновник.