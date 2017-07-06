СМИ обсуждают саммит G20, который проходит в Германии 6-7 июля. Многие комментаторы отмечают большую неопределенность его итогов. Также они подчеркивают, что у многие лидеры на этом саммите окажутся в рискованном положении.

Bloomberg пишет, что встреча G20 послужит испытанием для «особых отношений» между Британией и США. Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп собираются побеседовать в пятницу, и это будет их первым взаимодействием после размолвки по поводу теракта в Лондоне и глобального потепления. Эта встреча будет существенно отличаться от самой первой – в Белом доме в январе. Тогда переговоры Мэй с Трампом выглядели как потенциальный рычаг давления на ЕС в грядущих переговорах по отделению Британии. Теперь конфигурация изменилась. Позиции Мэй сильно пошатнулись из-за фактического поражения на парламентских выборах 8 июня.

Дональд Трамп с Терезой Мэй The White House

Politico пишет про саммит G20 с позиций канцлера Германии Ангелы Меркель. Обычно для нее такие мероприятия представляют собой хороший повод блеснуть. Практически это выражается в том, что по итогам таких встреч у нее вырастает рейтинг. Но эта встреча будет для нее трудной. Проблема, по мнению автора, в том, что трое из значимых участников саммита могут оказаться для нее крайне неудобными. Речь идет о российском президенте Владимире Путине, турецком президенте Реджепе Эрдогане и Трампе.

Задачей Меркель в таких условиях будет противостоять этим лидерам (чего от нее ожидают ее граждане), но при этом по возможности ни с кем не портить отношения. Иными словами, от нее (и как от лидера, и как от организатора саммита) ожидается, что она добьется компромиссов, не ударив лицом в грязь. Если ей что-то из этого не удастся, она может лишиться части избирательской поддержки в преддверии выборов, которые состоятся в сентябре.

Из этих «трех критических переменных», отмечает автор, Меркель, скорее всего, наиболее легко будет общаться с Путиным. Отношения между Россией и Германией пребывают в стабильно напряженном состоянии начиная с 2014 г. Здесь ничего неожиданного произойти не должно. Неожиданности могут возникнуть из взаимодействия Путина с Трампом. Их встреча – первая с момента избрания Трампа президентом – назначена на пятницу, и комментаторы ждут ее с большим нетерпением. Для Меркель эта встреча представляет собой скользкий момент, потому что результат ее неизвестен и серьезно повлиять на него она едва ли может.

Еще сложнее ситуация с Эрдоганом. Отношения между Германией и Турцией начали ухудшаться прошлым летом. Этому немало поспособствовала сама Германия, признав геноцид армян в Оттоманской империи. Этой весной в Германии запретили митинги турецких иммигрантов в поддержку турецкого референдума, где стоял вопрос о трансформации Турции из парламентской республики в президентскую. Эрдоган тогда обвинил Берлин в «нацизме». В таком контексте выстроить конструктивный диалог затруднительно.

Турецкий флаг в Германии caratello / Flickr

Хуже всего дело обстоит с Трампом, потому что с ним Меркель особенно важно не ссориться, но при этом ей нельзя раздражать своих избирателей покладистостью. Самым выгодным для нее сценарием было бы сосредоточиться на переговорах по тем направлениям, в которых Трамп уже проявил готовность к сотрудничеству. Но противоречия между этими двумя лидерами слишком велики, чтобы их можно было обойти стороной.

Vox в качестве значимой проблемы саммита выделяет предстоящую встречу Путина и Трампа. Со стороны помощников Трампа задача в том, чтобы эта встреча не нанесла ему репутационного ущерба. Потенциальный ущерб состоит в том, что встреча с Путиным широко представляется СМИ как переговоры Трампа с лидером страны, которая пыталась подорвать американские выборы.