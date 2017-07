«Коммерсантъ» в статье «С шумом и с пылью» пишет, что Россия может лишиться почти половины перевалки угля.

«Служить государству можно, лишь отслужив Родине»: депутаты установили десятилетний запрет на госслужбу тем, кто «откосил» от армии.

Банковские системы уязвимы со всех сторон, утверждается в статье «Есть где денег перехватить».

РБК в статье «Свои спутники ближе» пишет, что российским компаниям усложнили процедуру аренды зарубежных космических аппаратов.

Как поправки в Гражданский кодекс изменят банки, описывается в статье «Займы по закону».

«ВВП подрастет на цифре»: эксперты оценили перспективы развития экономики.

«Известия»: «Россияне начали тратить». Стабилизация российской экономики кардинально изменила финансовое поведение граждан.

«Дроны подчинят общим правилам»: беспилотные летательные аппараты предлагают контролировать с использованием системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«"Двадцатка" по-гамбургски»: расходы Германии на крупнейший международный саммит оценили в €400 млн.

«Газета.ru» в статье «Минфин отчаялся: рубль уже не спасти» пишет, что российское Министерство финансов направит на покупку валюты в июле всего 74,3 млн рублей.

В статье под заголовком «Покинули переговоры в знак протеста» объясняется, почему делегации России, ДНР и ЛНР покинули встречу контактной группы в Минске.

«Организатор "Русских маршей" задержан ФСБ»: националист Юрий Горский стал подозреваемым по делу об экстремизме.

Economist: «Последние дни халифата. Исламское государство близится к концу» (Last days of the caliphate: Islamic State nears its end). Грядущая победа в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) — не повод рассчитывать на то, что жизнь в Ираке наладится.

«Погружающий опыт, будущее филантропии» (Immersive experiences, the future of philanthropy). Постановка себя «на место другого» скоро уже не будет требовать игры воображения.

Bloomberg: «Трамп получит теплый, хоть и непродолжительный, прием во время поездки в ЕС» (Trump to Get Warm But Short-Lived Welcome on EU Trip). Президент США Дональд Трамп второй раз отправится в ЕС. На этот раз со стороны ЕС это уже будет не танец с саблями, а хорошо спланированная хореография.

«Городам нужны данные от Uber и Lyft» (Cities Need Data From Uber and Lyft). Uber изгнал своего вздорного основателя Трэвиса Каланика, и теперь компании предстоит восстанавливать свою подпорченную репутацию. Один из способов это сделать — принести пользу городам, поделившись накопленными данными.

The Wall Street Journal: «Все машины Volvo к 2019 г. будут электрическими или гибридными» (Volvo’s Vehicles to Be All Electric, Hybrid by 2019). Volvo станет первым крупным автопроизводителем, который отказался от традиционного двигателя в пользу электрических или гибридных.

«США предупредили Северную Корею, что они готовы к войне, если их спровоцируют» (U.S. Warns North Korea It’s Ready for War if Provoked). После того как Пхеньян заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты, США предупредили, что готовы воевать в случае провокации.