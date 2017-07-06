Сенатор Виктор Озеров уходит с поста главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Ему на смену, судя по всему, придет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев, который вскоре, по сообщениям прессы, станет членом верхней палаты парламента.

Нельзя сказать, чтобы комитет Совета Федерации по обороне был очень влиятельным — но и синекурой должность его руководителя не является. Министерству обороны, судя по всему, требуется лоббистский ресурс в верхней палате парламента, и генерал-полковник Бондырев сможет его обеспечить.

Другой вопрос, зачем Министерству обороны такая поддержка? Политологи давно говорят о росте роли парламента, но неужели оборонное ведомство больше не может пробивать необходимые бюджеты еще на уровне правительства?