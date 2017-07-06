В Кремле рассматривают возможные сценарии выдвижения президента России Владимира Путина на пост главы государства, и самым приоритетным, по данным источников информационного агентства РБК, считают сценарий самовыдвижения. По их информации выдвижение Путина от партии «Единая Россия» является маловероятным.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов размышляет об этом. Согласно его оценке, президент еще не принял окончательного решения относительного своего участия в предстоящих выборах и, по всей вероятности, примет его лишь осенью. Однако эта информация позволяет судить, какой во внутриполитическом блоке администрации президента видят предстоящую избирательную кампанию.

«Вчера вечером стало известно, что в качестве приоритетного варианта на выборах 2018 года рассматривается самовыдвижение Владимира Путина на пост президента России.

В этой истории много неизвестного, поскольку как бы кто ни ухмылялся в кулачок, Владимир Путин еще не принял для себя окончательного решения, выдвигаться ли. Более того, по моим оценкам и оценкам ряда моих коллег, нынешний президент России скорее уклонился бы от исполнения своей должности на следующий срок, если бы был соблюден ряд ключевых требований. Но так как выполнение этих требований зависит не только от его подчиненных, но и, скажем широко, от международного сообщества, то вопрос останется подвешенным, полагаю, до последней минуты. И выдвигаться или нет, Владимиру Владимировичу придется решать, наверно, в первой половине осени.

Но дело не в этом, вернее, не только в этом. Дело в том, что нынешний внутриполитический блок Кремля посылает четкий сигнал в отношении того, что та политическая конфигурация, которая ему досталась в наследство от предшественников, его не устраивает. И тут мы вступаем в ситуацию, которую очень сложно оценивать.

Вспоминается известный диалог между товарищем Сталиным и товарищем Поликарповым, который заканчивался словами: «Других писателей, товарищ Поликарпов, у меня для вас нет.» (Д. И. Поликарпов в ЦК ВКП(б) курировал деятельность Союза советских писателей – прим.ред.) Вот и здесь так: чем дальше, тем больше метания команды Сергея Владиленовича Кириенко выражаются в том, что они все время ищут какой-то «другой народ», «других писателей».

Их равно не устраивают люди сурковского призыва и люди призыва володинского. Ну, вот, правда, на прошлой неделе появилось известие, что в какой-то мере будет использован господин Чеснаков. Но об этом всерьез говорить как-то даже неуместно, поскольку меру дарований и принципиальности господина Чеснакова социальное сообщество знает прекрасно.

Речь о другом. Мы с коллегой Андреем Щербаковым все время говорим о том, что в нашей внутренней политике очень сильно недооценивается собственно внутриполитический потенциал. Ну, сапожник очень часто не думает о сапогах. Что я имею в виду в этой конкретной ситуации? Внутренняя политика – это политика во многом в отношении регионов и с регионами. И каждое решение в ней, на мой взгляд, должно так или иначе иметь реверс, поскольку любое слово, сказанное в Кремле, будет десять, двадцать, сто раз интерпретировано на всем пространстве страны от Калининграда до Владивостока, от Чукотки до Севастополя.

И когда принимаются решения, подобные тому, что партии «Единая Россия» отказывает в поддержке человек, который долгое время был ее лидером, на местах возникают очень серьезные вопросы. А вопросы, возникающие на местах, приводят к очень серьезному брожению. А брожение приводит к дисбалансу политической системы, которая как-то – лучше, хуже, но была – настроена к моменту прихода Сергея Владиленовича Кириенко в Кремль. Причем нельзя сказать, что с точки зрения исполнения своих задач она была настроена дурно. Можно найти много других слов, характеризующих недостатки той системы, которая была выстроена Сурковым и Володиным, но слово «дурно» здесь явно неуместно.

XII Съезд «Единой России». 2011 er.ru

Вспомните о той политической системе, которая существовала при Чубайсе и Гозмане. Многие, конечно, будут говорить, что была свобода, но – это ж для бедных. Так вот, местные элиты после принятия таких решений или, скажем, после заявлений о таких решениях, безусловно, чувствуют себя уязвленными. Поскольку они не понимают степень нужности и собственной простроенности во властной вертикали.

Да, конечно, нужно решать задачи более высокого уровня. А именно – минимизировать какого бы то ни было рода издержки от выдвижения кандидатов любых политических сил. А худо-бедно, но у «Единой России» есть антирейтинг, и, наверно, правильнее думать о том, как бы этот антирейтинг не распространился на первое лицо государства.

Все следующие разговоры – сугубо социологические. И здесь, наверное, надо спросить господина Ослона, господина Федорова, господина Левинсона и прочих господ, как они оценивают меру влияния антирейтинга партии на возможный рейтинг президента. Но это – серьезная, большая и, о ужас, академическая работа. Боюсь, что мы уже немножко потеряли в своей ежедневной круговерти ощущение того, что такая работа важна и должна вестись.

И тут же сегодня возникает история, связанная с внезапным, неожиданным ростом рейтинга «Единой России». Причем очень характерно, обратите внимание, через кого эта информация забрасывается: не через ФОМ, не через ВЦИОМ, а через «Леваду» – единственного мэйджора, который не прямо работает на Кириенко. Ну, мы, наверное, догадываемся, кто заказчик такого опроса. И, конечно, восьмипроцентный рост на пустом месте – это что-то из области удивительного. Но чего только не бывает…

Поисковый запрос Google

Таким образом мы догадываемся, что идет очень серьезная внутренняя борьба, связанная с тем, выдвигаться официальному кандидату на пост президента в 2018 году от «Единой России» или минуя «Единую Россию». Мы догадываемся о том, какие партии в широком смысле слова, партии как группы людей заинтересованы в том или ином решении. Мы понимаем, кому «Единая Россия» обязана своим нынешним положением, и кто, наоборот, делает все для того, чтобы хоть как-то перехватить внутреннюю повестку ЕР и использовать ее в своих целях.

Однако существуют и менее очевидные вопросы. Менее очевидные вопросы, как я уже упоминал выше, связаны с тем, кто, собственно, будет реализовывать кампанию. Предположим, что Владимир Владимирович Путин принял решение баллотироваться на следующий срок. Предположим, что он принял решение идти как самовыдвиженец, а не как кандидат от партии «Единая Россия». Как в этом случае поступать внутриполитическому блоку Кремля во главе с господами Кириенко, Харичевым и Новиковым?

Партии у них нет. «Общероссийского народного фронта», то есть альтернативных партийным лидеров общественного мнения, у них нет. Губернаторов, судя по тому, что мы видим в последнее время, у них тоже нет. Поскольку губернаторы не чувствуют от них ни помощи, ни поддержки, ни какой-то вменяемой, внятной, простроенной нацеленности на сотрудничество. Остаются медиа. Они думают, что у них есть медиа.

Но обратите внимание: медиа есть не у них, медиа есть главным образом у Алексея Алексеевича Громова. И что тогда получается? Тогда получается, что кампания «кандидата номер 1» является медийной; ключи от этой кампании находятся сразу в нескольких «шкафах»; и все, что остается администраторам – это десантировать на территории региона своих технологов, которые как-то, каким-то образом и непонятно с кем, то ли с кандидатами, то ли с губернаторами, которые настроены скептически по отношению к такого рода администрированию, должны будут налаживать полевую, административную, организационную и ивентную работу.

Но что-то мне подсказывает, что наиболее адекватной оценкой такой линии на выборах являются слова «странность» и «непрофессионализм».

Хотелось бы ошибиться», – сказал Василий Измайлов.