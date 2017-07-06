Плохая погода — это не просто испорченные выходные или траты на ремонт автомобиля, на который упало дерево. Масштаб климатической аномалии, которая происходит сейчас в центральной России, таков, что он становится заметен в экономической статистике.

В мае и июне среднемесячная температура была на 2,2 и 1,6 градуса ниже, чем в прошлом году и это стало причиной роста безработицы в России. По данным Минэкономразвития, о которых в четверг пишет РБК, с учетом коррекции на сезонность ее уровень в мае увеличился с 5,2 до 5,4%.

«Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям, — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — говорится в отчете Минэкономразвития.

По данным ведомства, наиболее заметное снижение темпов сезонного роста занятости было зафиксировано в сельском хозяйстве (минус 15,4% год к году), торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе (минус 3,1%) и образовании (минус 1,4%).

Зеленая клубника в теплице / pixabay.com

Общая численность безработных в России в мае составила, по данным Минэкономразвития, 4,1 млн человек против 3,9 млн в предыдущие три месяца.

Но от холодной погоды потеряли не все. Низкая температура сказалась на росте добычи газа, в мае она выросла в годовом исчислении на 20,2% против 6,7% в апреле. Потребление электроэнергии выросло на 4,8%. впрочем, уже в июне темпы роста потребления электроэнергии существенно замедлились — с 4,8 до 2,1%, и вновь причиной стала холодная погода. «Это замедление, вероятнее всего, связано с менее активным использованием кондиционеров этим летом, а также с более низкой активностью во внутреннем туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе, что также обусловлено холодной погодой», — говорится в документе.

Уже есть и прямые подсчеты ущерба от непогоды. Только в Московском регионе ливень 30 июня обошелся автостраховщикам в 20 млн рублей, такую оценку дали во Всероссийском союзе страховщиков. Автовладельцы были вынуждены обращаться в страховые компании из-за подтопления свои машин или из-за того, что их повредили упавшие ветки деревьев.

В среду министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в этом году удастся собрать только 100-105 млн тонн зерна, при том что в прошлом году урожай составил 120 млн тонн. «Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода... Поздняя весна, много заморозков — это, безусловно, ведет к снижению урожайности. Тем не менее хочу сказать, что даже 100–105 млн тонн зерна вполне достаточно, потому что 40 млн — на кормовые цели, 20 млн — на продовольственные цели, 10 млн — на семена, 37–38 млн тонн — на экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае», — отметил глава Минсельхоза в ходе выступления на «Всероссийском дне поля». Также министр выразил уверенность, что в следующие годы количество собранного зерна в России вновь увеличится, вплоть до отметки в 130–150 млн тонн.

Дождь и холод. Молодые люди на прогулке / pixabay.com

В середине июня опрошенные РБК ретейлеры жаловались на падение объемов продаж мороженого и прохладительных напитков. Так, например, собственник и генеральный директор компании «ИнтерАйс» Сергей Куранов рассказал, что из-за холодной погоды мороженого продается в два-три раза меньше обычного и, скорее всего, потери не получится восполнить за оставшиеся месяцы лета. В «Дикси» продажи мороженого и напитков в натуральном выражении сократились в среднем на 10% по сравнению с 2016 годом, рассказал представитель ретейлера Владимир Русанов. Кроме того, сразу на 20% упали продажи мяса для шашлыка.

Рост спроса на летнюю климатическую технику (вентиляторы и кондиционеры) обычно начинается в мае и продолжается в июне, но в этом году за первые две недели июня данные товарные категории в московском регионе продавались на 30% с лишним хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РБК рассказала представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Зато спросом пользуется техника для обогрева (тепловентиляторы, конвекторы, радиаторы).