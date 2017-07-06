Топ новостей 6 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в штабах Алексея Навального прошли обыски, в министерстве образования РФ объявили о масштабной реформе школ, а Владимир Путин уволил восемь генералов МВД и МЧС.

Обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве, заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности нескольких представителей руководящего состава МВД, МЧС и ФСИН, восемь из которых — генералы.

В центральном аппарате МВД уволены три сотрудника: первый замначальника Главного управления на транспорте генерал-майор Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления генерал-майор Евгений Барикаев и первый замначальника следственного департамента генерал-лейтенант Юрий Шинин.

В.Путин на встрече с МЧС / kremlin.ru

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возврата Крыма в состав государства, но решение местных жителей о присоединении к России было предсказуемо. «Возвращение [под украинскую юрисдикцию] будет зависеть от самого Крыма, от его жителей. Когда крымчане решили уйти от Украины, они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму и видел их решимость, но также и огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется к ним», — заявил Янукович в ходе пресс-конференции.

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров решил возобновить шахматную карьеру, которую завершил в 2005 году.

Каспаров примет участие в турнире серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе по быстрым шахматам и блицу. Организаторы соревнований уже выдали шахматисту специальное приглашение wild card.

«Похоже, я увеличу средний возраст участников и понижу средний рейтинг», - прокомментировал Каспаров в Twitter. В турнире в Сент-Луисе будут участвовать нынешний второй номер в шахматном рейтинге Хикару Накамура, Сергей Карякин и Вишванатан Ананд.

Г.Каспаров играет в шахматы / YouTube.com

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В обновленной версии рейтинга ФИФА, обнародованном 6 июля, сборная России улучшила свои позиции, поднявшись на одну строчку – с 63 на 62 место. 63-я позиция в рейтинге являлась наихудшим показателем сборной России за всю историю.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о грядущей отставке руководителей трех региональных ведомств — министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Также, по собственному желанию уволится мэр Ялты Андрей Ростенко.

Президент РФ Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках российского проекта «Кортеж». Президент протестировал «прототип А» — партия таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны (ФСО) уже в текущем году, рассказал Мантуров, добавив, что Путин остался доволен разработкой.

Опрос «Левада-центра» показал, что рейтинг «партии власти» «Единая Россия» вырос в РФ за год с 55 до 63 процентов. Респондентов спрашивали, пришли бы они на выборы, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье. У тех, кто утвердительно ответил на этот вопрос, выясняли, за какую партию они бы проголосовали.

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, включая КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Яблоко» и «Парнас» — снизились либо остались без изменений.

В законодательство России внесены изменения в порядок прохождения альтернативной военной службы.

Отныне гражданин, выбравший вместо срочной военной альтернативную гражданскую службу, сможет использовать отпуск по уходу за ребенком. Также ему будет предоставлено дополнительное свободное время «для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

При этом время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к нему в срок альтернативной гражданской службы не засчитывается, также как и время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых для получения образования.

Служба в ВС РФ / mil.ru

Майские и июньские холода в текущем году стали причиной роста безработицы в России. С учетом сезонной коррекции, ее уровень в мае увеличился с 5,2 до 5,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

«Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям, — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — говорится в отчете Минэкономразвития.