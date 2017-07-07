Американская пресса в ожидании встречи российского президента Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Германии обсуждает российских хакеров. Главная интрига встречи позиционируется как вопрос о том, будет ли Трамп обсуждать с Путиным вопрос о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы.

Bloomberg стыдит Трампа за то, что он не поддерживает историю о вмешательстве России. Наоборот, он говорит, что на этот счет ничего неизвестно, и никаких недвусмысленных доказательств в пользу российского вмешательства нет. Особенно нехорошо, по мнению автора, что Трамп не присоединился к ней даже перед встречей с российским президентом. От этого его (Трампа) поведение будет выглядеть двусмысленным в глазах демократов и даже некоторых республиканцев. Более того, он возобновил перепалку с американскими спецслужбами, которые утверждают, что Россия в выборы вмешивалась.

Стрит-арт. Вашингтон, март 2017 Joe Flood

Либеральные американские издания склонны представлять тезис о вмешательстве как несомненный и общеизвестный. В этом материале есть специальный раздел под названием «Мы знаем», где приводится отчет от 6 января с оценками ЦРУ и ФБР, согласно которым «с высокой вероятностью» российский президент «приказал повлиять на кампанию 2016 г., предварявшую президентские выборы в США» с целью очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и привести к власти Трампа. Основания для заключений, правда, автор не оговаривает, но указывает на то, что скепсис Трампа неуместен.

Также Bloomberg опубликовал еще один материал про российских хакеров – о том, что их заподозрили еще и во взломе электростанций. О том, что некие иностранные хакеры взломали как минимум десяток американских электростанций, в том числе АЭС в Канзасе, сообщают некие американские служащие. Злоумышленники, по их словам, искали уязвимости в системе электроснабжения. Вероятно, их конечной целью был подрыв электроснабжения по всей стране.

АЭС Волф Крик в Канзасе Nuclear Regulatory Commission

В качестве главного подозреваемого в этой истории по традиции фигурирует Россия. Это, отмечается в статье, особенно тревожно, потому что ранее российским хакерам уже удалось обесточить некоторые области Украины. Взлом произошел в контексте растущей международной напряженности, проистекающей из заявлений американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. Неизвестно, отмечают авторы, собирается ли Трамп обсуждать тему вмешательства на встрече с Путиным. Однако материал для обсуждений они ему предоставили.

Wall Street Journal написал, что Трамп накануне встречи с Путиным опять поставил под сомнение заявления спецслужб о российском вмешательстве. Это произошло во время выступления Трампа в Варшаве в четверг. Трамп допустил, что Россия, вероятно, и пыталась так или иначе вмешаться в американскую предвыборную кампанию, но наряду с ней этим занимались многие другие страны. Между тем, спецслужбы игнорируют всех остальных и предпочитают обвинять исключительно Россию.

Дональд Трамп в Варшаве The White House

В этой истории, комментирует WSJ, значимо, во-первых, то, что Трамп заговорил об этом прямо перед встречей с Путиным, и, во-вторых, что он раскритиковал собственные спецслужбы перед большой международной аудиторией. Последнее – довольно необычно для американского президента, направляющегося на важный международный саммит. Но закономерно в условиях войны между Трампом и спецслужбами. Трамп в своем выступлении также отметил, что американским спецслужбам свойственно заблуждаться. В качестве примера он привел вторжение США в Ирак в 2003 г. на том основании, что у Ирака, по данным спецслужб, было оружие массового поражения. Как выяснилось впоследствии, у Ирака такого оружия не было.