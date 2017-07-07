Мировые лидеры съезжаются в немецкий город Гамбург. Пока местные и приезжие левые активисты устраивают красочные столкновения с силами полиции, политики и чиновники из разных стран начинают постепенно вести друг с другом переговоры. В России, конечно, больше всего ждут встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, но и без этого интересного хватает.

Возможно главным камнем преткновения на переговорах станет торговая политика президента США Дональда Трампа. Пока новая американская администрация не вводит новых заградительных бартеров для импорта, как было обещано во время избирательной кампании, но даже риторика может повредить торговым связям.

Протесты в Гамбурге 6 июля 2017 Empire St.Pauli

Накануне Международный валютный фонд предупредил, что необходимо избегать «близоруких» мер по защите национальных рынков. «Попытки придерживаться условий торговли, которые ведут к игре с нулевой суммой, окажут негативное влияние на все страны», — говорится в обзоре, который был выпущен фондом как раз для саммита «двадцатки». Сейчас прогнозы роста мировой экономики не учитывают возможного начала «торговых войн», предупреждают в МВФ.

Отметим, что накануне саммита G20 прошла встреча представителей Евросоюза и Японии, на которой была достигнута принципиальная договоренность об условиях соглашения о зоне свободной торговли нового типа. Оно предполагает отмену пошлин, расширение доступа на рынок услуг и облегчения регулирования взаимных поставок. Ранее такой договор Брюссель подписал с Канадой. «Мы в целом согласовали будущее соглашение об экономическом партнерстве, оно будет глубже простой договоренности о свободной торговле», — заявил по итогам 11-часовых переговоров глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По оценке Еврокомиссии, соглашение позволит нарастить суммарный ВВП Евросоюза на 0,8%. При этом для ЕС Япония — лишь седьмой по размеру экспортный рынок (для Японии ЕС — третий). Считается, что основными бенефициарами соглашения с японской стороны станут автоконцерны, с европейской — фармкомпании и агросектор.

Встреча представителей Евросоюза и Японии: Дональд Туск, Синдзо Абэ и Жан-Клод Юнкер consilium.europa.eu

Напомним, по итогам последнего саммита G20 страны пообещали «избегать протекционизма в любой форме в торговых и капитальных потоках». В мае после встречи «семерки» формулировка была уже несколько иной: лидеры крупнейших развитых стран пообещали «придерживаться свободной и взаимовыгодной торговли».

Впрочем, для россиян интереснее следить не за глобальной экономикой и не за торговой политикой крупнейших держав, а за Владимиром Путиным — тут хотя бы все понятно. Российский президент прилетел в Гамбург в ночь на пятницу. 7 июля, в день начала саммита, у Путина запланировано два рабочих заседания. Кроме того, в этот день президент проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встреча лидеров БРИКС в Гамбурге narendramodi.in

Это будет первая личная встреча Путина и Трампа — так что к ней, наверняка, готовятся не только в Кремле, но и в Белом доме. Встреча президентов США и России, если никто не опоздает, начнется в 16:45 по Москве и пройдет около часа.

Отдельную встречу проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, она состоится перед переговорами двух президентов.