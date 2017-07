«Коммерсантъ» в статье «Ракеты средней и меньшей важности» пишет, что вне повестки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа могут оказаться острейшие взаимные обвинения в военной сфере.

«Сети набираются опта»: «Магнит» хочет стать крупным дистрибутором.

«Трудовой путь обретет четкость»: Минтруд предлагает уточнить условия переезда сезонных работников.

РБК: «Аркадий Ротенберг вошел в "Парк легенд"». Структуры бизнесмена купят проект на бывшей территории ЗИЛа.

В статье «Связь есть» дается оценка объема и качества торговли между Россией и США.

«ОСАГО сдает позиции»: Страхование жизни в 2017 году обгонит автогражданку по премиям.

«Известия»: «Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 триллиона». Правда, эта мера даст только краткосрочный финансовый эффект.

«Путин и Трамп зададут тон саммиту»: от первой встречи лидеров России и США на G20 ждут конструктивного диалога.

«Натуральное возмещение повысило убыточность ОСАГО»: новый закон о компенсациях по ОСАГО вопреки ожиданиям увеличил убытки страховых компаний.

«Газета.ru» в статье «Рок теперь тоже за выборы» задается вопросом, зачем ЦИК участвует в «Нашествии».

«Шок-инфляция: такого Банк России не ожидал». В Центральном банке шокированы повышением годовой инфляции в июне до 4,4%.

«Залог Украины арестовали за долги»: Залог Украины за «Евровидение» заблокировали по требованию Euronews.

The Economist: «Немецкая проблема. Почему нынешние излишки Германии — это плохо для мировой экономики» (The German problem: Why Germany’s current-account surplus is bad for the world economy). Германия слишком много бережет и слишком мало тратит.

«The Economist объясняет: что такое ОЭСР?» (The Economist explains: What is the OECD?). Материал о том, чем занимается «клуб в основном богатых стран».

Bloomberg: «Корбин собирается встретиться с Барнье, и он "готов" к досрочным выборам» (Corbyn to Meet Barnier and Is ‘Ready’ for Snap Election). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин на следующей неделе встретится с Мишелем Барнье, главным переговорщиком по отделению Британии от ЕС со стороны ЕС.

«5 главных вещей, которые G20 не сделает» (The 5 Most Important Things the G-20 Won't Do). В 2017 году G20 представляет собой коллектив, в котором разногласий больше, чем единодушия.

The Wall Street Journal: «Сможет ли Меркель справиться с "осью тестостерона" Трампа и Путина?» (Can Merkel Manage the ‘Axis of Testosterone’ of Trump, Putin?). Президент США Дональд Трамп обвиняет канцлера Германии Ангелу Меркель, что она разрушает Германию. Президент Турции говорит, что она укрывает террористов. Спецслужбы предупреждают, что Россия может вмешаться в немецкие выборы.

«Глобальная сеть, которая поддерживает Северную Корею на плаву» (The Global Web That Keeps North Korea Running). Несмотря на ужесточение санкций, Пхеньян поддерживает экономические и дипломатические связи со многими государствами.