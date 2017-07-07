Медиаменеджер Роман Петренко, руководивший ТНТ более 10 лет, возглавил две новые компании «Газпром-Медиа» в США, которые займутся созданием продуктов для мировой аудитории, в том числе на основе «форматов ТНТ».

Экспорт изобретенных в России форматов телепередач — отличный пример вывоза высокотехнологичного продукта, который создан «мозгами» российских специалистов, так что за ТНТ и «Газпром-Медиа» можно только порадоваться.

Правда, нет уверенности, что в Америке будут с большой охотой закупать продукт российских компаний. На фоне непрекращающегося скандала с Трампом и российским следом в его кампании некоторые могут решить, что представительство ТНТ в Америке — это лоббизм и пропаганда, причем хорошо скрытые. Для конкурентов все аргументы хороши.