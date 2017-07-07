Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета решил, что диссертация Владимира Мединского отвечает всем необходимым требованиям и, соответственно, рекомендовал Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не лишать министра степени доктора исторических наук. Об этом сообщает «Медуза», чей внештатный корреспондент был в Белгороде.

За такое решение проголосовали 19 человек, против не высказался никто. Трое членов диссовета воздержались. В решении диссовета говорится, что работа Мединского «охватывает все задачи и поставленные цели, соответствует всем требованиям». Доводы о некорректных заимствованиях признаны не соответствующими действительности.

Теперь решение диссовета будет рассмотрено экспертным советом ВАК по истории, а затем президиумом ВАК. Окончательное решение будет утверждено министерством образования и науки.

Напомним, более года назад, в апреле 2016 года, члены сообщества «Диссернет» подали в Минобрнауки заявление, в котором потребовали лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук, указывая, в том числе, на наличие в его диссертации множества грубейших ошибок, некорректную работу с источниками и пропагандистский характер работы. Сам Мединский тогда назвал это заявление «доносом в традициях лысенковщины».

Владимир Мединский / games.mirtesen.ru

Вопрос о лишении степени должен был решиться в диссовете Уральского федерального университета 4 октября 2016 года, но Мединский попросил перенести заседание, так как сопровождал президента Владимира Путина во время его визита в Казахстан. В итоге главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер потребовал отмены заседания, а позже вопрос был отозван из УрФУ.

Все это вызвало достаточно сильное возмущение в академической среде. 24 члена РАН, том числе крупнейший специалист по русскому Средневековью Валентин Янин, опубликовали в «Коммерсанте» заявление, в котором поддержали требование лишить Мединского ученой степени. Также ученые потребовали вернуть вопрос в УрФУ и отправить в отставку руководителей ВАК, оказавших на университет давление.

Академики в своем заявлении указали на «многочисленные ошибки и несообразности в диссертации» Мединского, а также и «формальные нарушения вроде включения в список публикаций несуществующих работ». Авторы обратили внимание на «главный методический принцип, лежащий в основе работы»: «критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает». Академики обратили внимание на то, что Мединский регулярно провозглашает в своих выступлениях «презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах».

Однако диссертацию так и не вернули в УрФУ, а в феврале 2017 года стало известно, что диссертационный совет МГУ решил не рассматривать диссертацию Мединского по существу, поскольку предварительная комиссия не нашла в ней признаков плагиата. В итоге рассмотреть диссертацию поручили диссовету Белгородского университета, что он и сделал.

Интересно, что Владимир Мединский, по всей видимости, уверен в своей правоте, 4 июля он даже опубликовал в «Российской газете» статью в свою защиту. Он пишет, что его критики утверждают, что «в диссертации, посвященной трудам иностранцев о России XV-XVII веков» он «не имел права становиться на позицию интересов своей страны». «Это, мол, антинаучно. Что ж, это вопрос уже не личный и даже не узконаучный, а, прямо скажем, идеологический», — пишет Мединский. «Не бывает "объективного Нестора". Нет вообще никакой "абсолютной объективности". Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени», — уверен Мединский.

В ответ на его статью вышло заявление Вольного исторического общества — основанного в 2014 году объединения ученых. Члены общества выразили беспокойство за будущее исторической науки. «Статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование "исторической политики", ее методологические основания не могут не беспокоить научное сообщество. Беспокойство это более чем оправдано в нашей стране, где вмешательство властей в историческую науку в прошлом нередко имело тяжелые разрушительные последствия», — подчеркивают авторы заявления.

Разрушенная церковь. Архивное фото

В Вольном историческом обществе обратили внимание на то, что ответ Мединского оппонентам из «Диссернета» носит «откровенно политический характер», кроме того, министр не отличает летописца от исследователя, а научную гипотезу от безосновательной фантазии. «Тональность выступления Владимира Мединского напоминает публичные начальственные окрики, которые практиковались в прессе советского времени. Но есть принципиальная разница между построениями министра культуры и позицией официальной исторической науки того периода: большевики с гордостью заявляли, что их подход является пристрастным, а именно классовым, и как раз поэтому — объективным и абсолютно истинным. Мединский утверждает, что он имеет право быть необъективным потому, что истины нет вообще, а есть только манипуляция», — пишут ученые.

Как бы то ни было, спор вокруг диссертации Мединского очевидно уже перерос в нечто большее. и выиграет ли от этого сам министр культуры — большой вопрос.