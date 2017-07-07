Глава отдела по развитию технологий в атомной энергетике МАГАТЭ: У быстрых реакторов огромный потенциал в будущем

В конце июня в Екатеринбурге состоялась третья международная конференция по быстрым реакторам. Мероприятие проводится раз в четыре года Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). С российской стороны нынешнюю конференцию помогал организовывать Росатом. Выбор на уральскую столицу пал неслучайно – в Свердловской области находятся единственные в мире промышленные быстрые реакторы – БН-600 и БН-800. Для участников конференции был организован технический тур на Белоярскую АЭС, площадку расположения этих реакторов.

В ходе конференции ученые из почти трех десятков стран обсуждали перспективы и вызовы, стоящие перед разработчиками реакторов на быстрых нейтронах. В частности, говорили о двухкомпонентной системе атомной энергетики, в рамках которой используются и тепловые, и быстрые реакторы. В такой системе быстрые реакторы используются для воспроизводства и переработки отработанного ядерного топлива, полученного с тепловых реакторов. Это многократно увеличивает топливную базу атомной энергетики и позволяет решить проблему радиоактивных отходов.

Стефано Монти, руководитель отдела по развитию технологий в атомной энергетике, МАГАТЭ:

Как международное агентство, мы не занимаемся продвижением атомной энергетики в разных странах, так как решение о развитии собственной атомной отрасли принимает каждая страна самостоятельно.

Впрочем, должен отметить, что мы регулярно проводим исследования, которые ясно демонстрируют, как атомная энергетика может внести свой вклад в выполнение задач, связанных с достижением Целей устойчивого развития ООН и как она может помочь в устранении последствий, связанных с изменением климата, в частности, загрязнением окружающей среды. Мы также помогаем странам – членам МАГАТЭ, чтобы показать им, как именно атомная энергетика может помочь им в области защиты окружающей среды.

На сегодняшний день атомная энергетика занимает лишь 11% в общемировом производстве электроэнергии. Но при этом в безуглеродной энергетике (способы производства электроэнергии, не приводящие к выбросам CO2) мирный атом составляет уже 30%. На самом деле, уже сегодня атомная энергетика является ценным активом для всех стран, желающих сократить свои выбросы CO2. Но, конечно, есть большой потенциал для увеличения вклада атомной энергетики не только с помощью действующих АЭС, но и с помощью передовых технологий. Среди них быстрые реакторы могут сыграть одну из ведущих ролей. Как известно, на сегодняшний день в мире есть всего несколько таких реакторов (БН-600, БН-800 в России и реактор CEFR в Китае), так что, по правде говоря, вклад быстрых реакторов в безуглеродную энергетику сейчас очень невысок. Но у них огромный потенциал в будущем. Так что мы ожидаем, что быстрые реакторы станут иметь большое значение во второй половине этого века, и, возможно, будет целый парк таких реакторов. И тогда они внесут значительный вклад в развитие безуглеродной энергетики.