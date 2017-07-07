Эксперт: Идея двухкомпонентной атомной энергетики становится сейчас очень актуальной

В конце июня в Екатеринбурге состоялась третья международная конференция по быстрым реакторам. Мероприятие проводится раз в четыре года Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). С российской стороны нынешнюю конференцию помогал организовывать Росатом. Выбор на уральскую столицу пал неслучайно – в Свердловской области находятся единственные в мире промышленные быстрые реакторы – БН-600 и БН-800. Для участников конференции был организован технический тур на Белоярскую АЭС, площадку расположения этих реакторов.

В ходе конференции ученые из почти трех десятков стран обсуждали перспективы и вызовы, стоящие перед разработчиками реакторов на быстрых нейтронах. В частности, говорили о двухкомпонентной системе атомной энергетики, в рамках которой используются и тепловые, и быстрые реакторы. В такой системе быстрые реакторы используются для воспроизводства и переработки отработанного ядерного топлива, полученного с тепловых реакторов. Это многократно увеличивает топливную базу атомной энергетики и позволяет решить проблему радиоактивных отходов.

Николай Пономарев-Степной, академик РАН, профессор:

В направлении быстрых реакторов в России разработаны очень надежные технологии, которые в конце концов обеспечили и хорошую выработку энергии, и хорошую безопасность реактора. Самое главное, что они обеспечивают работу этого реактора в режиме наработки дополнительных делящихся материалов.

Безопасность – это не просто свойство отдельного элемента. Для достижения безопасности надо очень многое вложить и в разработку, и в качество оборудования, и в подготовку персонала. То есть безопасность – это не просто случайный элемент. В атомной энергетике таких элементов быть не может, только в совокупности они могут обеспечить безопасность.

И БН-600, и БН-800 впитали в себя весь объем работ, и потому они безопасны. Проект, который разработан и предлагается к строительству, - БН-1200 – тоже уже интегрировал в себя опыт, полученный на БН-600 и БН-800, кроме того, были введены дополнительные элементы безопасности.

Я всегда был противником того, чтобы выбирать одно или другое направление – быстрые реакторы или тепловые реакторы. Очень давно мы начали говорить о том, что атомная энергетика должна иметь два компонента – тепловые реакторы, которые могут быть более широко использованы в разных точках мира, и быстрые реакторы, которые обеспечат тепловые реакторы, с одной стороны, топливом, если урана будет не хватать, а с другой стороны, тепловые реакторы производят отработанное ядерное топливо, и эти объемы ОЯТ постоянно растут в мире. Эту проблему надо решать. Двухкомпонентность атомной энергетики как раз заключается в том, что быстрые реакторы могут использовать это отработанное ядерное топливо, так как в ОЯТ содержится достаточно много плутония. Если мы переработаем ОЯТ и извлечем плутоний, то мы сможем использовать его в быстрых реакторах. А более чистый плутоний, который получается в быстрых реакторах, можно использовать в тепловых реакторах. И в этом смысле идея двухкомпонентной атомной энергетики становится сейчас очень актуальной.