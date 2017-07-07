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07 июля 2017, 14:09
Генпрокуратура оппозиция Роскомнадзор
Андрей Щербаков

Мальцев, Просвирнин, etc

Националисты на "Русском марше". 4 ноября 2016
Националисты на "Русском марше". 4 ноября 2016
vk.com/rmarshinfo

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ 6 июля заблокировал сайт «Спутник и погром» как ресурс «националистического толка». Как сообщает новостное интернет-издание RNS, прокуратура также потребовала включить в реестр запрещенных интернет-ресурсов сайты «Русский сектор» и «Правый взгляд», мотивируя это тем, что они «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни», чем «формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

Деятельность правых радикалов в России в последнее время планомерно подвергается ограничениям. Политический обозреватель Андрей Щербаков в беседе с «Полит.ру» анализирует ситуацию.

«Последние дни ознаменовались зачисткой правой части политического спектра. Тут можно говорить много и по-разному, но с самого начала скажем то, что обязаны сказать: что мы против радикализма в любой степени, и везде, где радикалы выходят за законодательное поле, они должны быть приведены к ответу. Это касается всех радикалов без исключения – по национальному, религиозному, расовому и любому другому признаку.

Тем не менее, произошло то, что произошло. Наибольший резонанс получили: бегство господина Мальцева за границу; арест господина Горского, одного из организаторов «Русских маршей»; и блокировка сайта «Спутник и погром» господина Просвирнина. Не хотелось бы давать оценки всему этому делу, поскольку они могут быть разные. Все эти истории имеют свой генезис, и отношение ко всем этим трем персонажам, при всей их политической близости, не может быть одинаковым и даже одномерным. Поэтому скажем про ближайшие последствия того, что произошло.

 
Вячеслав Мальцев сообщает о блокировке сайта
"Артподготовка"

Первое. Существуют два ключа, в которых могут быть интерпретированы эти события. Ключ номер один понятный: рост рейтинга Навального, и, как следствие этого роста, попытка ослабления электорального потенциала этого кандидата. Поскольку многим в Кремле (скажем так: «в одной из башен», как теперь модно говорить) потенциал господина Навального видится именно в консолидации национальных и националистических активов. И в этой связи происходит некоторая спецоперация, которая направлена на то, чтобы Навальному как одному из возможных операторов первого уровня будущей президентской кампании стало сложно договариваться с правым политическим лобби.

Очень много что можно возразить на эту интерпретацию, но, с другой стороны, она представляется совершенно четкой и понятной. По крайней мере, на первый взгляд.

Второй ключ, с помощью которого эти события могут быть «дешифрованы», таков: речь должна вестись ровно об обратном. О том, что кто-то (и едва ли это нынешние внутриполитические администраторы) пытается освободить правое поле – для того, чтобы максимально консолидировать протестный электорат и передать его Навальному. С точки зрения торжествующего в нашей политологии конспирологического подхода эта гипотеза представляется более реалистической, поскольку она, в общем, учитывает главное обстоятельство. А обстоятельство это носит название «А Навального все равно на выборы не пустят».

Вот мы немножко начинаем про это забывать, а это, тем не менее, так. И все сигналы, которые исходили из Центральной избирательной комиссии и кругов, близких к Центральной избирательной комиссии, и от власти в широком смысле, свидетельствуют именно об этом. В этой связи такой подход представляется, скажем так, более мотивированным. Но убедиться в том, насколько он правилен и справедлив, сегодня не представляется возможным.

В который раз мы уже сталкиваемся с недостатком информации и невозможностью интерпретировать, в общем, очевидные вещи. А именно: всем известно, чьим выдвиженцем является господин Мальцев и с кем он занимал соседнее кресло в Саратовской областной думе. Означают ли гонения на него начало гонений и на его покровителя? Возможно, означает, возможно, и нет. В том случае, если не означает, мы, возможно, имеем дело со вполне иезуитской формой политической борьбы, в которой прежние руководители, используя весь имеющийся инструментарий, как бы жертвуют мелкими фигурами в надежде спасти большую – и в то же время точно и четко адаптируются к текущей политической повестке.

При этом нужно понимать, что во всякого рода деятельности, в политике прежде всего, срезая крупные стволы, освобождаешь место для подлеска. Та история, которая была прежде, та часть правого или околоправого политического спектра, которая существовала, могла – больше или меньше, лучше или хуже – администрироваться. И, я полагаю, администрировалась. Хорошо это или плохо – десятое дело, это общая практика со времен полковника Зубатова (создатель системы полицейского сыска в царской России – прим. ред.).

Те люди, которые придут на смену прежним правым лидерам, являются во многом вещью в себе. И налаживание коммуникации с ними занимает время, силы, отнимает средства – и не дает никаких гарантий. Поскольку новые люди – а они, безусловно, появятся, иначе не бывает – отличаются большей степенью непредсказуемости, чем прежние партнеры.  

Да, теоретически можно предположить, что некий верхний слой политиков околорусского радикального толка снимается – в надежде на то, что существует некоторый второй слой, полностью отмобилизиованный и готовый делать то, что им скажут кураторы из Кремля. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что так не бывает, особенно в России. Поэтому мы в очередной раз озадаченно почесываем в затылке: кто-то играет против кого-то; вполне возможно, что всех сторон этого противостояния мы не то что не знаем, но даже не может предположить. А на практике мы в очередной раз имеем дело с обострением на внутриполитическом поле там, где, по-видимому, этого делать не стоит.

Ну, и последнее, что хочется сказать по этому поводу. Отчасти жалко сайта «Спутник и погром», поскольку при всей его идеологической разности и местами совершенной неприемлемости многих положений и для нашего ресурса, и лично для меня, мы потеряли в лице создателей сайта очень крупных игроков на рынке политического контента, которые в меру своих усилий и дарований производили весьма качественный беллетристический продукт. Ну, свято место пусто не бывает, и надеемся, что качественный беллетристический продукт начнет производить кто-то еще», – сказал Андрей Щебаков.

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