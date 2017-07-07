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07 июля 2017, 10:02
Минобрнауки образование Ольга Васильева школа
Татьяна Клячко

Назад, к государственным школам

Глава Минобрнауки Ольга Васильева
Глава Минобрнауки Ольга Васильева
vlgdeti.volganet.ru

Российские школы будут переданы от муниципальных властей региональным. Об этом заявила министр образования России Ольга Васильева. По ее мнению, действующая в настоящее время система неэффективна: в нынешний исторический период требуется «возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления».

Напомним, подчинение большинства школ в России муниципальным властям было закреплено законом «Об образовании» в 1992 году. Кроме того, существуют учебные заведения регионального (государственного) подчинения.

«Когда принималась эта реформа, это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, – я позволю себе такой термин произнести – "государственные школы". То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», – приводит газета «Коммерсантъ» высказывание Васильевой на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.

Министр подчеркнула, что при муниципальном подчинении школ для министерства почти не остается прямых рычагов воздействия на них. Она уточнила, что переподчинение позволит привести образовательные программы в разных городах в соответствие с федеральными. Министр пояснила, что сейчас муниципальные власти имеют право участвовать в создании образовательных программ и это, с ее точки зрения, мешает созданию единого образовательного пространства.

 
Урок в школе / Park72.ru

«Получается, мы не собираем страну, а ее растаскиваем», – отметила Васильева. По ее словам, полномочия по управлению школами планируется передать менее чем за три года.

«У нас нет 5–10 лет. Я думаю, это будет даже быстрее, чем за 3 года, потому что это необходимость времени», – цитирует слова главы ведомства газета «Известия». Она также приводит еще один довод в пользу такого переподчинения, который приводила депутатам глава Минобрнауки. Речь идет об «оптимизации», то есть сокращении численности чиновников, которые отвечают за школьные дела.

Между тем тестирование нового порядка управления школами уже началось: в Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге уже действует пилотный проект, еще 16 регионов Российской Федерации изъявили желание в нем участвовать, сказала министр. «Все говорят, что сфера недофинансирована, но даже то, что есть, должно идти в правильное русло», – подчеркнула глава Минобрнауки.

Как отмечают СМИ, для распространения реформы по всей стране понадобятся законодательные изменения. При этом глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов уже подтвердил готовность парламентариев сотрудничать с ведомством в вопросе подготовки реформы. «Нужно думать, как это менять», – воспроизводит его слова информационное агентство «Интерфакс».

Добавим: в июне на Петербургском международном экономическом форуме Васильева уже заявляла, что Минобрнауки не исключает передачу регионам права самостоятельно открывать школы и дошкольные образовательные учреждения.

 
Детский сад. Игрушки / pixabay.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению эксперта, министра к такому решению могла подтолкнуть экономическая ситуация, в силу которой муниципалитеты зачастую не имеют возможности обеспечивать нормальное функционирование школы. Переподчинение школ регионам способно помочь в решении этой проблемы; со временем же, по мере улучшения экономической ситуации, скорее всего, образование вернется к принципу подчинения школ муниципалитетам.

 «Да, сейчас существует такой тренд.  Вместе с тем мировая практика говорит о том, что школы должны быть на муниципальном уровне, и я думаю, что в конечном итоге мы все-таки опять к этому вернемся – возможно, сделав сейчас шаг в сторону большего государственного влияния на школы. Поскольку без этого влияния наблюдаются, скажем так, некоторые негативное ситуации при доведении денег до школ.

Нередко муниципалитеты, имея много социальных обязательств, деньги, выделяемые на школы, частично тратят на другие нужды. Хотя и сейчас государство достаточно серьезно присутствует в школьном образовании, средства на зарплату учителям и на учебные расходы выделяет именно регион. И вопрос состоит только в эффективном доведении этих денег до школ. Если оно будет обеспечено, будет хорошо.

Что может быть не очень хорошего в такой реформе? Превращение муниципалитетов только, условно говоря, в «завхозов» на той территории, где школа расположена, снимает с них ответственность за развитие школьного образования. Вот это – негативный момент.

Но сейчас регионам действительно очень трудно обеспечивать повышение заработной платы учителей, и нужно усилить их ресурсные возможности. Именно поэтому министр склоняется к такой позиции. А после улучшения экономического состояния страны, надеюсь, опять можно будет ставить вопрос о том, чтобы школы все-таки были не только на территории, но и под опекой муниципальных властей.

Надо понимать, что у нас, как правило, достаточно бедные муниципалитеты и они часто не могут эффективно обеспечивать нормальную жизнедеятельность школы. А перевод школ в региональное ведение, в принципе, может привлечь в систему общего образования больше средств. Это в самом деле так; но в то же время жизнь школы должна быть связана с местным сообществом. Это очень важный момент, который всегда надо учитывать», – сказала Татьяна Клячко.

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