Топ новостей 7 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лично, диссовет БелГУ признал диссертацию Владимира Мединского научной, у телеканала РБК сменился директор, а Алексей Навальный вышел на свободу.
В интернете появилось видео первого рукопожатия Путина и Трампа
В интернете появилась видеозапись, демонстрирующая первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран принимают участие в саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.
Трамп пожал руку Путину, сообщают российские агентства с пометкой "Молния". Песков собирает пресс-конференцию. Возможно, вечером будет салют— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 7 июля 2017 г.
Диссовет БелГУ счел необоснованными претензии к диссертации Мединского
Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) рассмотрел в ходе заседания диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского и не нашел оснований считать ее ненаучной. В БелГУ уточнили: «Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание».
Good job. Blowjob. pic.twitter.com/xxTFssbE8Z— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 7 июля 2017 г.
Новым директором «РБК ТВ» стал бывший ведущий НТВ
Новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Ранее стало известно об уходе с телеканала управляющего директора Эльмара Муртазаева. Кроме того, источник в холдинге сообщил, что вслед за Муртазаевым с телеканала уйдет и команда, которую он привел год назад.
Алексей Навальный вышел на свободу
Оппозиционер Алексей Навальный освободился после 25 суток административного ареста. Навальный получил 30 суток ареста по обвинению неоднократном нарушении закона о митингах. Позднее суд сократил срок ареста на пять дней.
🔴@navalny снова на свободе. Оппозиционер провел за решеткой 25 сутокhttps://t.co/EPHuYM3Dij pic.twitter.com/665sJHXA6v— DW (на русском) (@dw_russian) 7 июля 2017 г.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/SDry6uHsM1— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 7 июля 2017 г.
Медведев выбрал нового руководителя «Почты России»
Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился с заместителем министра экономического развития Николаем Подгузовым. На встрече премьер сообщил, что рекомендует назначить Подгузова главой «Почты России».
Умер замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин
Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин скончался на 58-м году жизни. Алексей Гражданкин – один из создателей первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году он перешел на работу в «Левада-центр».
Суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому
Свердловский областной суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих. Срок условного лишения свободы, назначенный Соколовскому, сокращен с 3,5 лет до двух лет и трех месяцев.
Суд учел смягчающее обстоятельство: в покемонов больше никто не играет pic.twitter.com/KjKiBXUq1a— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 июля 2017 г.
Спецслужбы США насчитали в стране 150 российских шпионов
В настоящее время в США действуют около 150 российских шпионов. По утверждению источников, «после ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы обнаружили увеличение предполагаемых сотрудников российской разведки, въезжающих в США под видом другой деятельности».
Суд арестовал обвиняемую в ДТП с «пьяным» ребенком в Балашихе
Железнодорожный городской суд Балашихи отправил под арест Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребенок. Рассматривая ходатайство об аресте Алисовой, суд учел заявление следователя о том, что она нарушила подписку о невыезде, не проживала по своему адресу и не приходила на встречи со следователями, а также сменила место работы.
Соавтор «пакета Яровой» опроверг свое увольнение из-за ссоры с Шойгу
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, соавтор «пакета Яровой» Виктор Озеров назвал домыслами сообщение о том, что его отставка связана с давлением со стороны руководства министерства обороны.