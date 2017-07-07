Топ новостей 7 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лично, диссовет БелГУ признал диссертацию Владимира Мединского научной, у телеканала РБК сменился директор, а Алексей Навальный вышел на свободу.

В интернете появилась видеозапись, демонстрирующая первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран принимают участие в саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.

Трамп пожал руку Путину, сообщают российские агентства с пометкой "Молния". Песков собирает пресс-конференцию. Возможно, вечером будет салют — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 7 июля 2017 г.

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) рассмотрел в ходе заседания диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского и не нашел оснований считать ее ненаучной. В БелГУ уточнили: «Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание».

Игорь Полетаев, телеведущий НТВ /ntv.ru

Новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Ранее стало известно об уходе с телеканала управляющего директора Эльмара Муртазаева. Кроме того, источник в холдинге сообщил, что вслед за Муртазаевым с телеканала уйдет и команда, которую он привел год назад.

А.Навальный / flickr.com

Оппозиционер Алексей Навальный освободился после 25 суток административного ареста. Навальный получил 30 суток ареста по обвинению неоднократном нарушении закона о митингах. Позднее суд сократил срок ареста на пять дней.

Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился с заместителем министра экономического развития Николаем Подгузовым. На встрече премьер сообщил, что рекомендует назначить Подгузова главой «Почты России».

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин скончался на 58-м году жизни. Алексей Гражданкин – один из создателей первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году он перешел на работу в «Левада-центр».

Свердловский областной суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих. Срок условного лишения свободы, назначенный Соколовскому, сокращен с 3,5 лет до двух лет и трех месяцев.

Суд учел смягчающее обстоятельство: в покемонов больше никто не играет pic.twitter.com/KjKiBXUq1a — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 июля 2017 г.

Бинокль для наблюдения / pixabay.comю

В настоящее время в США действуют около 150 российских шпионов. По утверждению источников, «после ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы обнаружили увеличение предполагаемых сотрудников российской разведки, въезжающих в США под видом другой деятельности».

Ольга Алисова / rotfront.su

Железнодорожный городской суд Балашихи отправил под арест Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребенок. Рассматривая ходатайство об аресте Алисовой, суд учел заявление следователя о том, что она нарушила подписку о невыезде, не проживала по своему адресу и не приходила на встречи со следователями, а также сменила место работы.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, соавтор «пакета Яровой» Виктор Озеров назвал домыслами сообщение о том, что его отставка связана с давлением со стороны руководства министерства обороны.