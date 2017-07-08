Беспорядки в Гамбурге

В Гамбурге завершается саммит «большой двадцатки» — большое политическое событие этой недели. Но параллельно встречам политиков и министров в городе третий день продолжаются массовые акции протеста. Минувшим вечером и ночью антиглобалисты устроили беспорядки, в результате, по данным полиции города, пострадали 213 сотрудников правопорядка.

Демонстрации начались 6 июля, за день до саммита. По информации полиции, в шествиях участвовали 12 тысяч человек, из них около тысячи левых экстремистов в черной одежде и масках, скрывающих лица, что, как отмечает DW, запрещено по немецким законам. Город от радикалов охраняли около 20 тысяч полицейских.

Протест под лозунгом «Welcome to Hell» очень быстро перерос в стычки со стражами порядка — хулиганы в черном бросали в полицейских бутылки, дымовые шашки и другие предметы.

Черные капюшоны на демонстрации — это стратегия радикальных антиглобалистов, образующих в рядах демонстрантов так называемый «черный блок». Одинаковая одежда по мысли протестующих должна осложнить полиции поиск конкретных правонарушителей.

В «черный блок» входят анархисты и приверженцы левых взглядов. Другие демонстранты нередко выступают против «черного блока» и практикуемого радикалами насилия.

Полиция 6 июня применяла водометы и проводила задержания самых активных.

В тот вечер пострадали 76 полицейских, пятеро из них были доставлены в больницу. Один из пострадавших получил повреждение глаза из-за взорвавшейся петарды. О том, получили ли ранения демонстранты, не сообщалось.

В ночь на 7 июля в квартале Шанценфиртель экстремисты, как сообщает DW, поджигали велосипеды, мусор и другие предметы, оставленные на улице.

На следующий день погромы приобрели еще больший размах, в полицейских по-прежнему летели «коктейли Молотова», куски тротуарной плитки (некоторые демонстранты, как сообщает полиция, использовали для метания камней рогатки). Радикалы вооружались кусками арматуры — всё ради светлого будущего без глобализации.

Левые и анархисты традиционно критикуют G20 за поддержку корпораций, следствием чего, по их мнению, является рост социального неравенства.

Около 500 демонстрантов разграбили и подожгли супермаркет на Альтонаер-штрассе.

В другом районе Гамбурга около 250 человек соорудили баррикады из мусорных баков, велосипедов и других предметов. С утра баррикады и последствия пожара убирали коммунальные службы.

Днем 8 июля число пострадавших от демонстрантов полицейских возросло до 213 человек. 139 антиглобалистов были задержаны.

Полиция, которая публикует новые сводки каждые несколько часов, сегодня провела обыски в здании одного из клубов (в Германии клубы или ферейны — это что-то вроде кружков для взрослых, они есть повсеместно и разной направленности — от спортивной секции до объединения музыкантов или борцов за права какой-либо группы людей). В данном случае речь шла о гамбургских антиимпериалистах. Там полиция искала бутылки с зажигательной смесью, но не нашла.

Зато при обыске у одного местного жителя была обнаружена лазерная указка, которой он 6 июля светил в глаза пилотам полицейского вертолета. 27-летнего немца задержали.

Как отмечает Hamburger Abendblatt, сегодня демонстрации антиглобалистов наконец-то приняли мирный характер.