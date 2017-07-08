Президент Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. Во многих странах такая присяга существует, и, как мне кажется, не лишним будет ввести ее и у нас. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это очень ответственный шаг - принятие решений в такой области, и призвал коллег подключиться к деятельности. Cозданная в Госдуме рабочая группа уже разрабатывает текст присяги. Кроме того, спикер не исключил возможность проведения обсуждения с участием населения, чтобы понять, какой именно текст будет более правильным внести непосредственно как норму закона.

Что же касается самой присяги, то, как заявил на встрече с президентом Володин, нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и, с учетом этого опыта и российских традиций, предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране. Уже сейчас в Госдуму поступило несколько десятков вариантов текста от парламентариев и членов Общественной палаты; кто-то предлагает более эмоциональный и длинный текст, кто-то наоборот - коротко и сухо.

У нас существует достаточно много профессий, представители которых обязаны давать клятву при вступлении в ту или иную должность. Это присяга нотариуса, судьи, адвоката, прокурора, сотрудника таможенного органа, сотрудника Следственного комитета, сотрудника органов внутренних дел и другие. Судья, например, дает достаточно короткую и сухую присягу: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть». Но, согласитесь, как-то скучновато и не хватает эмоциональной составляющей.

Вот у сотрудников органов внутренних дел более «живая» клятва: «Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу! Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну. Служу России, служу Закону!»

Мне кажется, что и в объеме текста, и в его эмоциональной окраске должна быть золотая середина. Не нужно совсем коротко и сухо, но и, в то же время, не нужно эмоциональных тирад. Вот Владимир Жириновский предложил такую Присягу, где эмоции, на мой взгляд, зашкаливают. Судите сами:

«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын…».

«И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине, более святая, чем любовь к родителям…».

«И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны – России..» и так далее.

Все же не стоит про отсохшие руки, и про самую любимую женщину тоже не надо упомянать в Присяге. А вот про соблюдение Конституции и других законов, про уважение культуры и русских традиций, про обязанность защищать свою Родину - вот это указать необходимо. Присяга, клятва не может быть лишь красивым текстом, она должна выполнять еще и практическую функцию.

Накануне стало известно, что рабочая группа Госдумы выбрала за основу вариант, предложенный главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Текст присяги следующий:

«Я, [имя], добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь:

— соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан;

— честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

— уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации».

Все по существу. Таким образом, присяга выполняет и практическую функцию и в какой-то мере создает юридические обязательства. Человек, который ее принимает, дате обещания обществу, государству - своим соотечественникам, с которыми он вступает в определенную связь. Он должен помнить, что может быть лишен гражданства если нарушит свою клятву и не будет, например, соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о лишении гражданства тех лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности по террористическим и экстремистским статьям. Это и должно стать доказательством, что человек при принятии гражданства не собирался соблюдать Конституцию и уголовный закон. Здесь я полностью согласен с Вячеславом Володиным, который пообещал президенту изучить международный опыт в этом вопросе. «И, исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения», — отметил он.

Нет сомнений, что в скором времени наш парламент примет текст присяги и каждый, кто получает паспорт, будет ее произносить. Кстати, хотелось бы, чтобы это происходило торжественно, перед государственным флагом Российской Федерации и под роспись.

Кирилл Иванов, адвокат,

руководитель центра юридических услуг

и адвокатской защиты.