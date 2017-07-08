Датские ученые продолжают исследование Боргринга – круглого фортификационного укрепления эпохи викингов, остатки которого найдены на острове Зеландия, близ населенного пункта Хойельсе (Højelse). Теперь им удалось добыть подтверждения того, что крепость была построена при Харальде Синезубом.

До обнаружения Богринга было известно о шести так называемых «круглых крепостях» (ring fort). Четыре из них находятся на территории Дании (Аггерсборг, Фюркат, Ноннебаккен, Треллеборг), а две – в южной Швеции (Боргебю и еще один Треллеборг). По-датски их часто называют словом trelleborg по названию первого укрепления такого типа – датского Треллеборга, раскопанного археологами еще накануне Второй мировой войны. Все круглые крепости представляли собой земляной вал в форме идеального круга с четырьмя деревянными воротами, направленными в разные стороны. Внутри них были проложены две перпендикулярные мощеные бревнами улицы, делившие крепость на четыре равные части. Во внутренней зоне сооружались дома, а в центре иногда располагалась смотровая вышка.

Крепостной вал в Фюркате

Диаметр круглой крепости Треллеборг в Швеции составлял 125 метров и это самое маленькое из подобных укреплений, самая большая – Аггерсборг – имела диаметр 228 метров. Ширина земляного вала составляла от 11 до 19 метров. Число домов в крепостях могло доходить до сорока с лишним, но обычно их было около полутора десятков. Круглые крепости выстраивали с таким расчетом, чтобы их гарнизоны могли контролировать ключевые наземные и водные пути: дороги, проливы. Рядом должна была находиться бухта, удобная для кораблей.

Крепостной вал в Аггерсборге

Историк А. Я. Гуревич описывает дома в круглых крепостях так: «Дома в лагерях, несмотря на вариации в размерах, принадлежат к общему типу длинных деревянных домов со стенами, имеющими эллиптическую форму; в средней части дом шире, к концам постепенно суживается; острые концы, однако, срезаны. Высокая двускатная крыша опиралась на два ряда столбов. Внутри дом делился на три помещения, среднее — большое, по краям — маленькие. Сами дома не сохранились, но следы стен и опорных столбов явственно передают их план».

Дома внутри таких крепостей располагались обычно по четыре в форме правильного квадрата с внутренним двориком внутри. Планировка укреплений удивляет стремлением к правильным формам и строгой симметрии (круглые земляной вал и ров, построенные квадратом дома) и точностью в их соблюдении. Один ученый по этому поводу заметил, что викинги проявляли в этих постройках неожиданный для них «бюрократический педантизм». Подозревают, что строительство могло вестись под руководством инженеров, приглашенных из Византии.

Реконструкция длинного дома из Фюрката

Круглые крепости были не простыми поселениями, а скорее военными лагерями с постоянным гарнизоном. Хотя в погребениях, найденных археологами в некоторых их укреплений, присутствовали останки не только мужчин, но также женщин и детей. Но преобладают кости молодых мужчин, возрастом от 20 до 40 лет. На некоторых останках обнаружены следы полученных в бою ранений. Видимо, на территории крепости позволялось жить некоторым женщинам. Об этом говорят и находки женских украшений и грузиков от прядильных станков. Археолог Нерлунд, руководивший раскопками датского Треллеборга, отмечает, что там женщины помещались в отдельных домах, а в большинстве построек располагались воины гарнизона.

Реконструкция деревянных ворот крепости Боргринг

Сооружение этих крепостей связывают с королем Харальдом Синезубым (930-е – 986), объединившим под своей властью Данию и Норвегию. Харальд вел частые войны, и система укреплений стала опорой его власти. Продолжали они использоваться и при преемниках Харальда, вплоть до XI века.

Остатки земляного вала в Боргринге впервые упоминаются на кадастровых планах Дании, составленных при короле Кристиане V в XVII веке. Укрепление обнаружено в 1970-х годах при помощи аэрофотосъемки, затем наличие погребенных под землей остатков строений было подтверждено при геомагнитной разведке местности. Но средства на полноценные раскопки были выделены лишь в 2015 году, а масштабные работы начались в нынешнем археологическом сезоне. Ранее мы рассказывали про обнаружение следов пожара внутри укрепления и про находку набора плотницких инструментов X века.

Боргеринг на аэрофотоснимке

Боргеринг по данным геомагнитной разведки

26 июня этого года археологи обнаружили в Боргринге метровый кусок резного дерева, переживший пожар. В деревянной доске просверлено несколько отверстий и вырезаны длинные шипы с торцов. Хотя она явно была частью какого-то сооружения, установить точное ее предназначение ученые не могут.

Фрагмент дубовой доски из Боргринга

Зато благодаря этой находке удалось получить ценную информацию о датировке Боргринга. Это сделал специалист по дендрохронологии из Копенгагенского университета Аоифе Далю (Aoife Daly). Он пришел к заключению, что дерево представляет собой дуб, который рос в Дании в 829 – 950 годах. Такая датировка подтверждает предположения ученых о связи Боргринга с эпохой Харальда Синезубого.