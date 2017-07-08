Россияне будут отдыхать предстоящей осенью за рубежом. Об этом свидетельствуют данные оплаченного бронирования туров на т. н. бархатный сезон. По информации Level.Travel, из всех проданных туров большую долю взяла Турция. Там проведут каникулы в сентябре 35% российских отпускников. На втором и третьем месте курорты Туниса и Греции — эти направления взяли по 12% отдыхающих из России. Такие данные приводит «Коммерсантъ».

Летние отпуска тоже забирает Турция. С начала года в Анталье побывали 1,3 млн россиян, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аэропорта турецкого курорта.

«Ассоциация туроператоров России прогнозировала, что за весь 2017 год в Турцию приедет 2,3-2,5 млн россиян. Основатель Onlinetours Константин Победкин считает, что больше — 3-3,5 млн», — сообщает издание.

Такое распределение на туристическом рынке не стало сюрпризом для операторов. Еще в начале курортного сезона, в мае 2017 года, эксперты отрасли прогнозировали падение спроса на курорты Крыма на 30% в пользу турецких берегов.

«В прошлом году эти туристы после закрытия турецкого направления направились на наиболее популярные, информационно поддержанные курорты — в Сочи и Крым. Но как только направление открыли, они вернулись в Турцию. Многие туристы, приехавшие в Крым в прошлом году, были разочарованы. Курорты были не готовы принять людей», — ранее пояснял «Газете.Ru» генеральный директор компании «Алеан» Илья Уманский.

Специалисты туристического рынка примерно сходятся в том, насколько россияне охладели к Крыму.

«Спрос на Симферополь на раннюю осень упал на 35% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал «Коммерсанту» директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Причем если в прошлом году отдыхающие на российском полуострове жаловались на высокие цены, то сейчас местные власти решительно отвергают этот аргумент, говоря о снижении цен в 2017-м.

«Мы провели анализ цен на турецких курортах и на курортах Крыма на период с июля по август. Выяснилось, что сегодня мы не только конкурентоспособны, но по некоторым позициям у нас цены ниже», — рассказал «Газете.Ru» министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Но очевидно, что Турция быстрее переориентируется на нужных ей туристов. Охлаждение отношений со странами Евросоюза заставило представителей курортов уделять больше внимания клиентам из России. За первую половину этого года число туристов из Германии упало на 26% по сравнению с прошлым годом. Голландцы еще больше отвернулись от Турции — поток из Нидерландов просел на 35%.

«По числу российских туристов мы, похоже, превысим показатели 2015 года. При таких темпах мы можем достичь цифр 2014 года. В числе немецких туристов мы только в июне вышли на ожидаемые показатели. Если тенденция сохранится, к концу года Анталья, возможно, примет 9,5-10 млн туристов», — приводит слова главы Федерации отельеров Турции Османа Айыка The Daily Dunya.

Правда, будет ли долгим такое внимание турков к российским туристам, неизвестно. Демпинг, которым занимались местные отельеры, чтобы привлечь поток к себе и отбить у отпускников желание ехать в конкурирующие с Турцией Грецию, Испанию, Хорватию, немногих удовлетворяет.

«Картина, связанная с числом туристов, лучше, чем в прошлом году, и это важно с психологической точки зрения. Однако цены слишком упали. Увеличение числа туристов следует считать позитивным событием. Но, например, число российских туристов возросло, и что это дало? Нужно также обратить внимание на то, какой вклад это внесло в экономику Антальи и страны. Хотя число туристов нарастает, их вклад несоразмерен с этим количеством. Тем не менее это также дает надежду на будущие годы. Сейчас пессимизма уже нет», — сказал глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин.