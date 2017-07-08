Максимально возможный срок отпуска губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, 45 дней, уже истек, но так и не вернулся на работу. Сейчас Тулеев находится в одной из столичных клиник, где проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. На этом фоне главная тема для Кузбасса — подбор преемника Тулеева.

Кемеровская область является одним из регионов, который проводил достаточно самостоятельную внутреннюю политику. На федеральных выборах нужные партии и кандидаты получали зашкаливающе высокий процент, а центр не лез в местную политику.

Дмитрий Медведев с Аманом Тулеевым. 2016 Пресс-служба правительства РФ

Говорили, что Дмитрий Медведев пытался заставить Тулеева уйти в отставку — он старался сменить всех «старых» губернаторов — но у него ничего не получилось. Слухи о том, что в Кремле хотят видеть на месте Тулеева нового человека, появлялись и в 2015 году, когда в области проходили губернаторские выборы. Но ничего так и не произошло.

Аман Тулеев — самый возрастной российский губернатор, ему недавно исполнилось 73 года, и один из сохранившихся губенаторов-долгожителей, он возглавил регион 1 июля 1997 года, ровно 20 лет назад.

Аман Тулеев с Виктором Черномырдиным. 1997 Из фотоальбома губернатора Кемеровской области

О том, что здоровье Амана Тулеева уже давно не идеальное, говорили давно, однако работать он еще мог. Но весной он вовсе исчез — сначала его пресс-служба сообщила об отпуске, затем о его продлении, затем просто старалась не замечать исчезновения шефа и, наконец, Тулеев нашелся в одной клиник Германии, где ему сделали операцию на позвоночнике, после чего у губернатора началась пневмония.

Как бы то ни было, сейчас управлять областью Тулеев, очевидно, не способен. Но из-за того, что федеральный центр долгое время никак не вмешивался в политику региона, создается такое впечатление, что в Москве совершенно не понимают, как решать проблемы Кузбасса и кому там можно доверять.

И все же кое-какие кандидатуры имеются, об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ». Наиболее вероятными считаются кандидатуры мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, а также депутата Государственной думы от Кемеровской области Дмитрия Исламова.

Сергей Носов ntagil.org

Носов сделал карьеру на Урале. В начале 2000-х он руководил металлургическим комбинатом и участвовал в создании отделения «Единой России» в Нижнем Тагиле, а с 2012 года является мэром города. Против Носова, пишет «Коммерсантъ», выступает сам Тулеев, который не хочет прихода в региона «варяга», а также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая имеет в Кузбассе активы и, при этом, у ее менеджмента сложились «сложные отношения» с мэром Нижнего Тагила.

Исламов — куда более близкий Тулееву кандидат. Сейчас он депутат Госдумы, но в 2008–2016 годах был заместителем губернатора по экономике и региональному развитию.

Дмитрий Исламов kemoblast.ru

Источники другого издания, РБК, говорят, что среди кандидатов на пост главы Кузбасса — не только Сергей Носов и Дмитрий Исламов, но также глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и первый заместитель Тулеева Владимир Чернов. Правда, это сообщили источники близкие к администрации Кемеровской области, в Кремле могут быть другие планы.

И.о. губернатора Владимир Чернов подписывает соглашение о социально-экономическом сотрудничестве c Liebherr и СДС. 2017 kemoblast.ru

Впрочем, кто бы не возглавил область после Тулеева, он столкнется с серьезными проблемами. Если даже не брать в расчет внутриэлитные конфликты, состояние региональных финансов оставляет желать лучшего. Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев сообщил «Коммерсанту», что госдолг региона в начале года составлял почти 63 млрд рублей, а по нормативам федерального Минфина он должен быть на 11 млрд меньше, чтобы не превышать 50% от доходов бюджета. Выправить ситуацию можно будет за счет сокращения социальных расходов, что, конечно, плохо скажется на обстановке внутри региона.